Eric Dolphy - Far Cry (Analogue) (0753088827013) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Eric Dolphy
Альбом (сингл)
Far Cry
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 400 руб.
В наличии
Код товара: 733560
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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088827013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Eric Dolphy
Альбом (сингл)
Far Cry
Жанр
Jazz
Трек-лист
Parker Of K.C., Ode To Charlie Parker, Far Cry, Miss Ann, Left Alone, Tenderly, It's Magic
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Stereo Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Eric Dolphy - Far Cry (Analogue) (0753088827013) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Parker Of K.C., Ode To Charlie Parker, Far Cry, Miss Ann, Left Alone, Tenderly, It's Magic
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088827013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Eric Dolphy
Альбом (сингл)
Far Cry
Жанр
Jazz
Трек-лист
Parker Of K.C., Ode To Charlie Parker, Far Cry, Miss Ann, Left Alone, Tenderly, It's Magic
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Stereo Series
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Parker Of K.C., Ode To Charlie Parker, Far Cry, Miss Ann, Left Alone, Tenderly, It's Magic
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Eric Dolphy - Far Cry (Analogue) (0753088827013) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6400 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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