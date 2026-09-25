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Humble Pie - Smokin' (Analogue) (0753088168079) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Humble Pie - Smokin' (Analogue) (0753088168079) виниловая пластинка

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Humble Pie - Smokin&#039; (Analogue) (0753088168079) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Humble Pie
Альбом (сингл)
Smokin'
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Humble Pie - Smokin&#039; (Analogue) (0753088168079) - фото 1
  • Humble Pie - Smokin&#039; (Analogue) (0753088168079) - фото 2
  • Humble Pie - Smokin&#039; (Analogue) (0753088168079) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 420 руб. 
Начислим 286 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733555
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Humble Pie - Smokin' (Analogue) (0753088168079) виниловая пластинка
9 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088168079]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Humble Pie
Альбом (сингл)
Smokin'
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Hot 'N' Nasty, The Fixer, You're So Good To Me, C'mon Everybody, Old Time Feelin', 30 Days In The Hole, Road Runner / Road Runners 'G' Jam, I Wonder, Sweet Peace In Time
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Humble Pie - Smokin' (Analogue) (0753088168079) виниловая пластинка

Зажгите по полной с легендарным альбомом 1972 года "Smokin'", который сделал Humble Pie настоящей силой в рок-н-ролле! Мастеринг выполнен Кевином Греем с 1/2-дюймовой плоской магнитной ленты, скопированной с оригинальной мастер-ленты.

Отзывы о товаре Humble Pie - Smokin' (Analogue) (0753088168079) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088168079]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Humble Pie
Альбом (сингл)
Smokin'
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Hot 'N' Nasty, The Fixer, You're So Good To Me, C'mon Everybody, Old Time Feelin', 30 Days In The Hole, Road Runner / Road Runners 'G' Jam, I Wonder, Sweet Peace In Time
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Зажгите по полной с легендарным альбомом 1972 года "Smokin'", который сделал Humble Pie настоящей силой в рок-н-ролле! Мастеринг выполнен Кевином Греем с 1/2-дюймовой плоской магнитной ленты, скопированной с оригинальной мастер-ленты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Humble Pie - Smokin' (Analogue) (0753088168079) виниловая пластинка - по цене 9420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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