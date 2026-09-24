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Arabesque - 4Lp Box Collection (Limited Edition, Coloured Vinyl) (4680068804220) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Arabesque - 4Lp Box Collection (Limited Edition, Coloured Vinyl) (4680068804220) виниловая пластинка

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Arabesque - 4Lp Box Collection (Limited Edition, Coloured Vinyl) (4680068804220) виниловая пластинка - фото 1
Arabesque - 4Lp Box Collection (Limited Edition, Coloured Vinyl) (4680068804220) виниловая пластинка - фото 2
Arabesque - 4Lp Box Collection (Limited Edition, Coloured Vinyl) (4680068804220) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Arabesque
Альбом (сингл)
4Lp Box Collection
Жанр
Диско
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий, желтый, зеленый, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Arabesque - 4Lp Box Collection (Limited Edition, Coloured Vinyl) (4680068804220) виниловая пластинка - фото 1
  • Arabesque - 4Lp Box Collection (Limited Edition, Coloured Vinyl) (4680068804220) виниловая пластинка - фото 2
  • Arabesque - 4Lp Box Collection (Limited Edition, Coloured Vinyl) (4680068804220) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 420 руб. 
Начислим 286 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718313
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Arabesque - 4Lp Box Collection (Limited Edition, Coloured Vinyl) (4680068804220) виниловая пластинка
9 420 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804220]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Arabesque
Альбом (сингл)
4Lp Box Collection
Жанр
Диско
Трек-лист
Arabesque. The Best of Vol. I: Hello Mr. Monkey, Buggy Boy, Friday Night, In For A Penny. In For A Pound, Fly High Little Butterfly, Caballero, Hit The Jackpot, Peppermint Jack, Zanzibar, Billy's Barbeque, Rock Me After Midnight, City Cats, Arabesque. The Best of Vol. II: Dance Dance Dance, A New Sensation, Make Love Whenever You Can, Look Alive, Sunset In New York, Hi Hi Highway, The Rebels Of The Bounty, Tropical Summernight, Run The Show, I Stand By You, Ladies First, The Only Night Was A Lon
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий, желтый, зеленый, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Arabesque - 4Lp Box Collection (Limited Edition, Coloured Vinyl) (4680068804220) виниловая пластинка

Arabesque. The Best of Vol. I "The Best Of Vol. I" - первая часть сборника лучших хитов немецкой поп-группы Arabesque, выпущенные в 70-80-хх от музыкального лейбла Bomba Music совместно с Фирмой Грамзаписи Никитин. Он содержит такие хиты, как "Hello Mr Monkey", "Buggy Boy", "Friday Night" и "Caballero". Релиз представлен на синем виниле. Arabesque. The Best of Vol. II "The Best Of Vol. II" - вторая часть сборника лучших хитов немецкой поп-группы Arabesque, выпущенные в 70-80-хх от музыкального лейбла Bomba Music совместно с Фирмой Грамзаписи Никитин. Он содержит такие популярные песни, как "Dance Dance Dance", "Make Love Whenever You Can" и "Tropical Summer Night". Релиз представлен на желтом виниле. Arabesque. The Best of Vol. III "The Best Of Vol. III" - третья часть сборника лучших хитов немецкой поп-группы Arabesque, выпущенные в 70-80-хх от музыкального лейбла Bomba Music совместно с Фирмой Грамзаписи Никитин. Он содержит такие популярные песни, как "Ecstasy", "Why No Reply" и "Caballero". Релиз представлен на розовом виниле. Arabesque. The Best of Vol. IV "The Best Of Vol. IV" - четвертая часть сборника лучших хитов немецкой поп-группы Arabesque, выпущенные в 70-80-хх от музыкального лейбла Bomba Music совместно с Фирмой Грамзаписи Никитин. Он содержит такие хиты "Midnight Dancer", "Bye-Bye, Superman" и "Born To Reggae". Релиз представлен на зеленом виниле.

Отзывы о товаре Arabesque - 4Lp Box Collection (Limited Edition, Coloured Vinyl) (4680068804220) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804220]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Arabesque
Альбом (сингл)
4Lp Box Collection
Жанр
Диско
Трек-лист
Arabesque. The Best of Vol. I: Hello Mr. Monkey, Buggy Boy, Friday Night, In For A Penny. In For A Pound, Fly High Little Butterfly, Caballero, Hit The Jackpot, Peppermint Jack, Zanzibar, Billy's Barbeque, Rock Me After Midnight, City Cats, Arabesque. The Best of Vol. II: Dance Dance Dance, A New Sensation, Make Love Whenever You Can, Look Alive, Sunset In New York, Hi Hi Highway, The Rebels Of The Bounty, Tropical Summernight, Run The Show, I Stand By You, Ladies First, The Only Night Was A Lon
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий, желтый, зеленый, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Россия
Описание
Arabesque. The Best of Vol. I "The Best Of Vol. I" - первая часть сборника лучших хитов немецкой поп-группы Arabesque, выпущенные в 70-80-хх от музыкального лейбла Bomba Music совместно с Фирмой Грамзаписи Никитин. Он содержит такие хиты, как "Hello Mr Monkey", "Buggy Boy", "Friday Night" и "Caballero". Релиз представлен на синем виниле. Arabesque. The Best of Vol. II "The Best Of Vol. II" - вторая часть сборника лучших хитов немецкой поп-группы Arabesque, выпущенные в 70-80-хх от музыкального лейбла Bomba Music совместно с Фирмой Грамзаписи Никитин. Он содержит такие популярные песни, как "Dance Dance Dance", "Make Love Whenever You Can" и "Tropical Summer Night". Релиз представлен на желтом виниле. Arabesque. The Best of Vol. III "The Best Of Vol. III" - третья часть сборника лучших хитов немецкой поп-группы Arabesque, выпущенные в 70-80-хх от музыкального лейбла Bomba Music совместно с Фирмой Грамзаписи Никитин. Он содержит такие популярные песни, как "Ecstasy", "Why No Reply" и "Caballero". Релиз представлен на розовом виниле. Arabesque. The Best of Vol. IV "The Best Of Vol. IV" - четвертая часть сборника лучших хитов немецкой поп-группы Arabesque, выпущенные в 70-80-хх от музыкального лейбла Bomba Music совместно с Фирмой Грамзаписи Никитин. Он содержит такие хиты "Midnight Dancer", "Bye-Bye, Superman" и "Born To Reggae". Релиз представлен на зеленом виниле.
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Arabesque - 4Lp Box Collection (Limited Edition, Coloured Vinyl) (4680068804220) виниловая пластинка - купить по цене 9420 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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