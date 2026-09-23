Grateful Dead - Olympia Theatre, Paris (05/03/72) (Box) (0603497845095) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Grateful Dead
Альбом (сингл)
Olympia Theatre, Paris (05/03/72) (Box)
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб.
В наличии
Код товара: 500584
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9 580 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497845095]
Исполнитель
Grateful Dead
Альбом (сингл)
Olympia Theatre, Paris (05/03/72) (Box)
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Grateful Dead - Olympia Theatre, Paris (05/03/72) (Box) (0603497845095) виниловая пластинка
Grateful Dead - Olympia Theatre, Paris (05/03/72) (Box) (0603497845095) виниловая пластинка
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497845095]
Исполнитель
Grateful Dead
Альбом (сингл)
Olympia Theatre, Paris (05/03/72) (Box)
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Grateful Dead - Olympia Theatre, Paris (05/03/72) (Box) (0603497845095) виниловая пластинка
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Grateful Dead - Olympia Theatre, Paris (05/03/72) (Box) (0603497845095) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 9580 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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