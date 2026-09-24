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Dire Straits - On Every Street (Analogue, Original Master Recording) (0821797251013) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dire Straits - On Every Street (Analogue, Original Master Recording) (0821797251013) виниловая пластинка

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Dire Straits - On Every Street (Analogue, Original Master Recording) (0821797251013) виниловая пластинка - фото 1
Dire Straits - On Every Street (Analogue, Original Master Recording) (0821797251013) виниловая пластинка - фото 2
Dire Straits - On Every Street (Analogue, Original Master Recording) (0821797251013) виниловая пластинка - фото 3
Dire Straits - On Every Street (Analogue, Original Master Recording) (0821797251013) виниловая пластинка - фото 4
Dire Straits - On Every Street (Analogue, Original Master Recording) (0821797251013) виниловая пластинка - фото 5
Dire Straits - On Every Street (Analogue, Original Master Recording) (0821797251013) виниловая пластинка - фото 6
Dire Straits - On Every Street (Analogue, Original Master Recording) (0821797251013) виниловая пластинка - фото 7
Dire Straits - On Every Street (Analogue, Original Master Recording) (0821797251013) виниловая пластинка - фото 8
Dire Straits - On Every Street (Analogue, Original Master Recording) (0821797251013) виниловая пластинка - фото 9
Dire Straits - On Every Street (Analogue, Original Master Recording) (0821797251013) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dire Straits
Альбом (сингл)
On Every Street
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dire Straits - On Every Street (Analogue, Original Master Recording) (0821797251013) виниловая пластинка - фото 1
  • Dire Straits - On Every Street (Analogue, Original Master Recording) (0821797251013) виниловая пластинка - фото 2
  • Dire Straits - On Every Street (Analogue, Original Master Recording) (0821797251013) виниловая пластинка - фото 3
  • Dire Straits - On Every Street (Analogue, Original Master Recording) (0821797251013) виниловая пластинка - фото 4
  • Dire Straits - On Every Street (Analogue, Original Master Recording) (0821797251013) виниловая пластинка - фото 5
  • Dire Straits - On Every Street (Analogue, Original Master Recording) (0821797251013) виниловая пластинка - фото 6
  • Dire Straits - On Every Street (Analogue, Original Master Recording) (0821797251013) виниловая пластинка - фото 7
  • Dire Straits - On Every Street (Analogue, Original Master Recording) (0821797251013) виниловая пластинка - фото 8
  • Dire Straits - On Every Street (Analogue, Original Master Recording) (0821797251013) виниловая пластинка - фото 9
  • Dire Straits - On Every Street (Analogue, Original Master Recording) (0821797251013) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 260 руб. 
Начислим 254 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711731
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Dire Straits - On Every Street (Analogue, Original Master Recording) (0821797251013) виниловая пластинка
8 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797251013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dire Straits
Альбом (сингл)
On Every Street
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Calling Elvis, On Every Street, When It Comes To You, Fade To Black, The Bug, You And Your Friend, Heavy Fuel, Iron Hand, Ticket To Heaven, My Parties, Planet Of New Orleans, How Long
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dire Straits - On Every Street (Analogue, Original Master Recording) (0821797251013) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Calling Elvis, On Every Street, When It Comes To You, Fade To Black, The Bug, You And Your Friend, Heavy Fuel, Iron Hand, Ticket To Heaven, My Parties, Planet Of New Orleans, How Long

Отзывы о товаре Dire Straits - On Every Street (Analogue, Original Master Recording) (0821797251013) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797251013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dire Straits
Альбом (сингл)
On Every Street
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Calling Elvis, On Every Street, When It Comes To You, Fade To Black, The Bug, You And Your Friend, Heavy Fuel, Iron Hand, Ticket To Heaven, My Parties, Planet Of New Orleans, How Long
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Calling Elvis, On Every Street, When It Comes To You, Fade To Black, The Bug, You And Your Friend, Heavy Fuel, Iron Hand, Ticket To Heaven, My Parties, Planet Of New Orleans, How Long
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dire Straits - On Every Street (Analogue, Original Master Recording) (0821797251013) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 8260 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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