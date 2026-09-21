Pet Shop Boys - Nonetheless - deluxe (5021732400727) виниловая пластинка
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Описание товара Pet Shop Boys - Nonetheless - deluxe (5021732400727) виниловая пластинка
Расширенная версия альбома Pet Shop Boys Nonetheless включает в себя сам 10-трековый альбом, а также 4 новые записи, в том числе 3 кавер-версии и совершенно новый оригинал Pet Shop Boys. Также включены демо-записи каждой песни Nonetheless. Издание на виниле.. Пятнадцатый студийный альбом Pet Shop Boys Nonetheless, выпущенный 24 апреля 2024 года, содержит 10 совершенно новых треков, которые были записаны и сведены в Лондоне в прошлом году, в основном в студии Джеймса Форда в Восточном Лондоне. Музыка на Nonetheless одновременно воодушевляющая и задумчивая, в музыкальном плане песни представляют собой смесь электроники, живых инструментов и оркестровых аранжировок. Как и следовало ожидать от Pet Shop Boys, основное внимание уделяется сильным мелодиям и уникальному свежему, непредвзятому подходу к написанию песен. Эта расширенная версия включает в себя сам 10-трековый альбом, а также 4 новые записи, в том числе 3 кавер-версии и совершенно новый оригинал Pet Shop Boys. Также включены демо-записи каждой песни Nonetheless.
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