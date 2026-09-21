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Pet Shop Boys - Nonetheless - deluxe (5021732400727) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pet Shop Boys - Nonetheless - deluxe (5021732400727) виниловая пластинка

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Pet Shop Boys - Nonetheless - deluxe (5021732400727) виниловая пластинка - фото 1
Pet Shop Boys - Nonetheless - deluxe (5021732400727) виниловая пластинка - фото 2
Pet Shop Boys - Nonetheless - deluxe (5021732400727) виниловая пластинка - фото 3
Pet Shop Boys - Nonetheless - deluxe (5021732400727) виниловая пластинка - фото 4
Pet Shop Boys - Nonetheless - deluxe (5021732400727) виниловая пластинка - фото 5
Pet Shop Boys - Nonetheless - deluxe (5021732400727) виниловая пластинка - фото 6
Pet Shop Boys - Nonetheless - deluxe (5021732400727) виниловая пластинка - фото 7
Pet Shop Boys - Nonetheless - deluxe (5021732400727) виниловая пластинка - фото 8
Pet Shop Boys - Nonetheless - deluxe (5021732400727) виниловая пластинка - фото 9
Pet Shop Boys - Nonetheless - deluxe (5021732400727) виниловая пластинка - фото 10
Pet Shop Boys - Nonetheless - deluxe (5021732400727) виниловая пластинка - фото 11
Pet Shop Boys - Nonetheless - deluxe (5021732400727) виниловая пластинка - фото 12
Pet Shop Boys - Nonetheless - deluxe (5021732400727) виниловая пластинка - фото 13
Pet Shop Boys - Nonetheless - deluxe (5021732400727) виниловая пластинка - фото 14
Pet Shop Boys - Nonetheless - deluxe (5021732400727) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
Nonetheless
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Synth-pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pet Shop Boys - Nonetheless - deluxe (5021732400727) виниловая пластинка - фото 1
  • Pet Shop Boys - Nonetheless - deluxe (5021732400727) виниловая пластинка - фото 2
  • Pet Shop Boys - Nonetheless - deluxe (5021732400727) виниловая пластинка - фото 3
  • Pet Shop Boys - Nonetheless - deluxe (5021732400727) виниловая пластинка - фото 4
  • Pet Shop Boys - Nonetheless - deluxe (5021732400727) виниловая пластинка - фото 5
  • Pet Shop Boys - Nonetheless - deluxe (5021732400727) виниловая пластинка - фото 6
  • Pet Shop Boys - Nonetheless - deluxe (5021732400727) виниловая пластинка - фото 7
  • Pet Shop Boys - Nonetheless - deluxe (5021732400727) виниловая пластинка - фото 8
  • Pet Shop Boys - Nonetheless - deluxe (5021732400727) виниловая пластинка - фото 9
  • Pet Shop Boys - Nonetheless - deluxe (5021732400727) виниловая пластинка - фото 10
  • Pet Shop Boys - Nonetheless - deluxe (5021732400727) виниловая пластинка - фото 11
  • Pet Shop Boys - Nonetheless - deluxe (5021732400727) виниловая пластинка - фото 12
  • Pet Shop Boys - Nonetheless - deluxe (5021732400727) виниловая пластинка - фото 13
  • Pet Shop Boys - Nonetheless - deluxe (5021732400727) виниловая пластинка - фото 14
  • Pet Shop Boys - Nonetheless - deluxe (5021732400727) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695773
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Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732400727]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
Nonetheless
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Synth-pop
Трек-лист
Loneliness, Feel, Why am I dancingx, London boy, Dancing star, Dancing Star, A Bohemia, The Schlager Hit Parade, A bohemia, The schlager hit parade, The secret of happiness, Bullet for Narcissus, Love is the law, All the Young Dudes, Adrenaline, The Dark End of the Street, Miserere, Loneliness, Feel, I Dancingx, London Boy, The Secret of Happiness, Bullet for Narcissus, Love is the Law
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pet Shop Boys - Nonetheless - deluxe (5021732400727) виниловая пластинка

Расширенная версия альбома Pet Shop Boys Nonetheless включает в себя сам 10-трековый альбом, а также 4 новые записи, в том числе 3 кавер-версии и совершенно новый оригинал Pet Shop Boys. Также включены демо-записи каждой песни Nonetheless. Издание на виниле.. Пятнадцатый студийный альбом Pet Shop Boys Nonetheless, выпущенный 24 апреля 2024 года, содержит 10 совершенно новых треков, которые были записаны и сведены в Лондоне в прошлом году, в основном в студии Джеймса Форда в Восточном Лондоне. Музыка на Nonetheless одновременно воодушевляющая и задумчивая, в музыкальном плане песни представляют собой смесь электроники, живых инструментов и оркестровых аранжировок. Как и следовало ожидать от Pet Shop Boys, основное внимание уделяется сильным мелодиям и уникальному свежему, непредвзятому подходу к написанию песен. Эта расширенная версия включает в себя сам 10-трековый альбом, а также 4 новые записи, в том числе 3 кавер-версии и совершенно новый оригинал Pet Shop Boys. Также включены демо-записи каждой песни Nonetheless.

Отзывы о товаре Pet Shop Boys - Nonetheless - deluxe (5021732400727) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732400727]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
Nonetheless
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Synth-pop
Трек-лист
Loneliness, Feel, Why am I dancingx, London boy, Dancing star, Dancing Star, A Bohemia, The Schlager Hit Parade, A bohemia, The schlager hit parade, The secret of happiness, Bullet for Narcissus, Love is the law, All the Young Dudes, Adrenaline, The Dark End of the Street, Miserere, Loneliness, Feel, I Dancingx, London Boy, The Secret of Happiness, Bullet for Narcissus, Love is the Law
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Описание
Расширенная версия альбома Pet Shop Boys Nonetheless включает в себя сам 10-трековый альбом, а также 4 новые записи, в том числе 3 кавер-версии и совершенно новый оригинал Pet Shop Boys. Также включены демо-записи каждой песни Nonetheless. Издание на виниле.. Пятнадцатый студийный альбом Pet Shop Boys Nonetheless, выпущенный 24 апреля 2024 года, содержит 10 совершенно новых треков, которые были записаны и сведены в Лондоне в прошлом году, в основном в студии Джеймса Форда в Восточном Лондоне. Музыка на Nonetheless одновременно воодушевляющая и задумчивая, в музыкальном плане песни представляют собой смесь электроники, живых инструментов и оркестровых аранжировок. Как и следовало ожидать от Pet Shop Boys, основное внимание уделяется сильным мелодиям и уникальному свежему, непредвзятому подходу к написанию песен. Эта расширенная версия включает в себя сам 10-трековый альбом, а также 4 новые записи, в том числе 3 кавер-версии и совершенно новый оригинал Pet Shop Boys. Также включены демо-записи каждой песни Nonetheless.
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Доставка
Отзывы


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