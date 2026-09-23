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Dire Straits - Making Movies (Analogue, Original Master Recording) (0821797246811) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dire Straits - Making Movies (Analogue, Original Master Recording) (0821797246811) виниловая пластинка

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Dire Straits - Making Movies (Analogue, Original Master Recording) (0821797246811) виниловая пластинка - фото 1
Dire Straits - Making Movies (Analogue, Original Master Recording) (0821797246811) виниловая пластинка - фото 2
Dire Straits - Making Movies (Analogue, Original Master Recording) (0821797246811) виниловая пластинка - фото 3
Dire Straits - Making Movies (Analogue, Original Master Recording) (0821797246811) виниловая пластинка - фото 4
Dire Straits - Making Movies (Analogue, Original Master Recording) (0821797246811) виниловая пластинка - фото 5
Dire Straits - Making Movies (Analogue, Original Master Recording) (0821797246811) виниловая пластинка - фото 6
Dire Straits - Making Movies (Analogue, Original Master Recording) (0821797246811) виниловая пластинка - фото 7
Dire Straits - Making Movies (Analogue, Original Master Recording) (0821797246811) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Dire Straits
Альбом (сингл)
Making Movies
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dire Straits - Making Movies (Analogue, Original Master Recording) (0821797246811) виниловая пластинка - фото 1
  • Dire Straits - Making Movies (Analogue, Original Master Recording) (0821797246811) виниловая пластинка - фото 2
  • Dire Straits - Making Movies (Analogue, Original Master Recording) (0821797246811) виниловая пластинка - фото 3
  • Dire Straits - Making Movies (Analogue, Original Master Recording) (0821797246811) виниловая пластинка - фото 4
  • Dire Straits - Making Movies (Analogue, Original Master Recording) (0821797246811) виниловая пластинка - фото 5
  • Dire Straits - Making Movies (Analogue, Original Master Recording) (0821797246811) виниловая пластинка - фото 6
  • Dire Straits - Making Movies (Analogue, Original Master Recording) (0821797246811) виниловая пластинка - фото 7
  • Dire Straits - Making Movies (Analogue, Original Master Recording) (0821797246811) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 400 руб. 
Начислим 282 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642428
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Dire Straits - Making Movies (Analogue, Original Master Recording) (0821797246811) виниловая пластинка
8 400 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0821797246811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Dire Straits
Альбом (сингл)
Making Movies
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Tunnel Of Love, Romeo And Juliet, Skateaway, Expresso Love, Hand In Hand, Solid Rock, Les Boys
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, Gain 2™ Ultra Analog 45RPM 180g Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dire Straits - Making Movies (Analogue, Original Master Recording) (0821797246811) виниловая пластинка

Making Movies (рус. Создание фильмов) — третий студийный альбом британской рок-группы Dire Straits, вышедший в 1980 году. Название альбому дала строчка из песни «Skateaway». Кроме того, такое же название носила не вошедшая в альбом песня. Журнал Rolling Stone поместил альбом на 52-ю позицию в их списке «100 лучших альбомов 80-х годов». Making Movies был самым продаваемым альбомом в Италии в 1981 году, будучи распроданным тиражом свыше миллиона копий, в Европе альбом был продан тиражом 3800 тысяч экземпляров. Песни «Making Movies» и «Suicide Towers» были записаны во время сессий и никогда не были официально выпущены, распространяясь среди поклонников на бутлегах. Альбом был ремастирован и выпущен вместе с остальными альбомами Dire Straits в 1996 году в большинстве стран мира за пределами США и 19 сентября 2000 года в Соединённых Штатах.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Dire Straits - Making Movies (Analogue, Original Master Recording) (0821797246811) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0821797246811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Dire Straits
Альбом (сингл)
Making Movies
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Tunnel Of Love, Romeo And Juliet, Skateaway, Expresso Love, Hand In Hand, Solid Rock, Les Boys
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, Gain 2™ Ultra Analog 45RPM 180g Series
Страна производитель
США
Описание
Making Movies (рус. Создание фильмов) — третий студийный альбом британской рок-группы Dire Straits, вышедший в 1980 году. Название альбому дала строчка из песни «Skateaway». Кроме того, такое же название носила не вошедшая в альбом песня. Журнал Rolling Stone поместил альбом на 52-ю позицию в их списке «100 лучших альбомов 80-х годов». Making Movies был самым продаваемым альбомом в Италии в 1981 году, будучи распроданным тиражом свыше миллиона копий, в Европе альбом был продан тиражом 3800 тысяч экземпляров. Песни «Making Movies» и «Suicide Towers» были записаны во время сессий и никогда не были официально выпущены, распространяясь среди поклонников на бутлегах. Альбом был ремастирован и выпущен вместе с остальными альбомами Dire Straits в 1996 году в большинстве стран мира за пределами США и 19 сентября 2000 года в Соединённых Штатах.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dire Straits - Making Movies (Analogue, Original Master Recording) (0821797246811) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 8400 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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