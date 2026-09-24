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Whitney Houston - Whitney Houston (Analogue, Original Master Recording) (0196587391416) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Whitney Houston - Whitney Houston (Analogue, Original Master Recording) (0196587391416) виниловая пластинка

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Whitney Houston - Whitney Houston (Analogue, Original Master Recording) (0196587391416) виниловая пластинка - фото 1
Whitney Houston - Whitney Houston (Analogue, Original Master Recording) (0196587391416) виниловая пластинка - фото 2
Whitney Houston - Whitney Houston (Analogue, Original Master Recording) (0196587391416) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Whitney Houston
Альбом (сингл)
Whitney Houston
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Whitney Houston - Whitney Houston (Analogue, Original Master Recording) (0196587391416) виниловая пластинка - фото 1
  • Whitney Houston - Whitney Houston (Analogue, Original Master Recording) (0196587391416) виниловая пластинка - фото 2
  • Whitney Houston - Whitney Houston (Analogue, Original Master Recording) (0196587391416) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 260 руб. 
Начислим 254 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692666
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Whitney Houston - Whitney Houston (Analogue, Original Master Recording) (0196587391416) виниловая пластинка
8 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0196587391416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Whitney Houston
Альбом (сингл)
Whitney Houston
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
You Give Good Love, Thinking About You, Someone For Me, Saving All My Love For You, Nobody Loves Me Like You Do, How Will I Know, Once, Take Good Care Of My Heart, Greatest Love Of All, Hold Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Whitney Houston - Whitney Houston (Analogue, Original Master Recording) (0196587391416) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Whitney Houston / Whitney Houston (Original Master Recording Series) (1LP) представляет собой выдающееся издание, которое возвращает нас к невероятному вокалу и неповторимому стилю одной из самых популярных певиц всех времен. Этот альбом был переиздан с особым вниманием к качеству звука, что гарантирует наслаждение каждой нотой и эмоцией. Если вы хотите прикоснуться к музыкальному наследию, не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться магией творчества Уитни Хьюстон в истинном формате.

Отзывы о товаре Whitney Houston - Whitney Houston (Analogue, Original Master Recording) (0196587391416) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0196587391416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Whitney Houston
Альбом (сингл)
Whitney Houston
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
You Give Good Love, Thinking About You, Someone For Me, Saving All My Love For You, Nobody Loves Me Like You Do, How Will I Know, Once, Take Good Care Of My Heart, Greatest Love Of All, Hold Me
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Виниловая пластинка Whitney Houston / Whitney Houston (Original Master Recording Series) (1LP) представляет собой выдающееся издание, которое возвращает нас к невероятному вокалу и неповторимому стилю одной из самых популярных певиц всех времен. Этот альбом был переиздан с особым вниманием к качеству звука, что гарантирует наслаждение каждой нотой и эмоцией. Если вы хотите прикоснуться к музыкальному наследию, не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться магией творчества Уитни Хьюстон в истинном формате.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Whitney Houston - Whitney Houston (Analogue, Original Master Recording) (0196587391416) виниловая пластинка - по цене 8260 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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