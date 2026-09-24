Various Artists - Italo Disco: Collection (Box) (0194111025219) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 570 руб.
В наличии
Код товара: 692510
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
9 570 руб.
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Характеристики
Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Italo Disco: Collection (Box) (0194111025219) виниловая пластинка
Отправляйтесь в захватывающее музыкальное путешествие в эпоху Italo Disco с виниловой пластинкой Italo Disco: Collection от Various Artists (Box Limited) (4LP). Этот ограниченный выпуск виниловой коллекции позволит вам окунуться в безграничный мир восхитительной музыки Italo Disco. С четырьмя виниловыми пластинками в комплекте, вы получите полное наслаждение всеми творческими моментами, которые делают этот жанр особенным. Купить виниловую пластинку Various Artists / Italo Disco: Collection (Box) (Box Limited) (4LP) - это шанс создать специальное место в своей коллекции для этой уникальной музыкальной сокровищницы. Чувствуйте энергию и радость каждой ноты и дарите себе музыкальный опыт, который никогда не выйдет из моды.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Отправляйтесь в захватывающее музыкальное путешествие в эпоху Italo Disco с виниловой пластинкой Italo Disco: Collection от Various Artists (Box Limited) (4LP). Этот ограниченный выпуск виниловой коллекции позволит вам окунуться в безграничный мир восхитительной музыки Italo Disco. С четырьмя виниловыми пластинками в комплекте, вы получите полное наслаждение всеми творческими моментами, которые делают этот жанр особенным. Купить виниловую пластинку Various Artists / Italo Disco: Collection (Box) (Box Limited) (4LP) - это шанс создать специальное место в своей коллекции для этой уникальной музыкальной сокровищницы. Чувствуйте энергию и радость каждой ноты и дарите себе музыкальный опыт, который никогда не выйдет из моды.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Various Artists - Italo Disco: Collection (Box) (0194111025219) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 9570 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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