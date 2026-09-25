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John Coltrane - Lush Life (Analogue) (0753088718830) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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John Coltrane - Lush Life (Analogue) (0753088718830) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Lush Life
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Coltrane - Lush Life (Analogue) (0753088718830) - фото 1
  • John Coltrane - Lush Life (Analogue) (0753088718830) - фото 2
  • John Coltrane - Lush Life (Analogue) (0753088718830) - фото 3
  • John Coltrane - Lush Life (Analogue) (0753088718830) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733552
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John Coltrane - Lush Life (Analogue) (0753088718830) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088718830]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Lush Life
Жанр
Jazz
Трек-лист
Like Someone In Love, I Love You, Trane's Slow Blues, Lush Life, I Hear A Rhapsody
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Mono Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Coltrane - Lush Life (Analogue) (0753088718830) виниловая пластинка

Этот релиз 1963 года был составлен из двух отдельных сессий, записанных в 1958 году в студии Руди Ван Гелдера в Хакенсаке, штат Нью-Джерси, и содержит записи последних лет работы Колтрейна с лейблом Prestige. Продолжительностью чуть менее 40 минут, он включает в себя выступления таких сессионных музыкантов, как Ред Гарланд, Пол Чемберс, Джимми Кобб и другие. В него вошли интерпретации Колтрейном композиций Ипа Харбурга, Артура Шварца, Сэмми Кана и других. В период с весны 1957 года по зиму 1958 года музыкальное развитие Джона Колтрейна значительно продвинулось, и именно в это время он записал альбом Lush Life. В 1957 году он шесть месяцев работал с Телониусом Монком, и это сотрудничество в значительной степени способствовало развитию Колтрейна. Lush Life включает в себя его первые записи в качестве лидера, в том числе первое выступление в трио без фортепиано и первую развернутую интерпретацию баллады — заглавную композицию, "Lush Life" Билли Стрейхорна. Для создания "насыщенной жизни" произведения к тенор-саксофонисту Колтрейну присоединились пианист Ред Гарланд, трубач Дональд Берд, басисты Эрл Мэй и Пол Чемберс, а также перкуссионисты Луис Хейс и Арт Тейлор. Колтрейн демонстрирует все свое мастерство в обращении с тонкими и сложными мелодиями.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088718830]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Lush Life
Жанр
Jazz
Трек-лист
Like Someone In Love, I Love You, Trane's Slow Blues, Lush Life, I Hear A Rhapsody
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Mono Series
Страна производитель
США
Описание
Этот релиз 1963 года был составлен из двух отдельных сессий, записанных в 1958 году в студии Руди Ван Гелдера в Хакенсаке, штат Нью-Джерси, и содержит записи последних лет работы Колтрейна с лейблом Prestige. Продолжительностью чуть менее 40 минут, он включает в себя выступления таких сессионных музыкантов, как Ред Гарланд, Пол Чемберс, Джимми Кобб и другие. В него вошли интерпретации Колтрейном композиций Ипа Харбурга, Артура Шварца, Сэмми Кана и других. В период с весны 1957 года по зиму 1958 года музыкальное развитие Джона Колтрейна значительно продвинулось, и именно в это время он записал альбом Lush Life. В 1957 году он шесть месяцев работал с Телониусом Монком, и это сотрудничество в значительной степени способствовало развитию Колтрейна. Lush Life включает в себя его первые записи в качестве лидера, в том числе первое выступление в трио без фортепиано и первую развернутую интерпретацию баллады — заглавную композицию, "Lush Life" Билли Стрейхорна. Для создания "насыщенной жизни" произведения к тенор-саксофонисту Колтрейну присоединились пианист Ред Гарланд, трубач Дональд Берд, басисты Эрл Мэй и Пол Чемберс, а также перкуссионисты Луис Хейс и Арт Тейлор. Колтрейн демонстрирует все свое мастерство в обращении с тонкими и сложными мелодиями.


Теги товара: Limited Edition
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John Coltrane - Lush Life (Analogue) (0753088718830) виниловая пластинка - купить по цене 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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