John Coltrane - Lush Life (Analogue) (0753088718830) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара John Coltrane - Lush Life (Analogue) (0753088718830) виниловая пластинка
Этот релиз 1963 года был составлен из двух отдельных сессий, записанных в 1958 году в студии Руди Ван Гелдера в Хакенсаке, штат Нью-Джерси, и содержит записи последних лет работы Колтрейна с лейблом Prestige. Продолжительностью чуть менее 40 минут, он включает в себя выступления таких сессионных музыкантов, как Ред Гарланд, Пол Чемберс, Джимми Кобб и другие. В него вошли интерпретации Колтрейном композиций Ипа Харбурга, Артура Шварца, Сэмми Кана и других. В период с весны 1957 года по зиму 1958 года музыкальное развитие Джона Колтрейна значительно продвинулось, и именно в это время он записал альбом Lush Life. В 1957 году он шесть месяцев работал с Телониусом Монком, и это сотрудничество в значительной степени способствовало развитию Колтрейна. Lush Life включает в себя его первые записи в качестве лидера, в том числе первое выступление в трио без фортепиано и первую развернутую интерпретацию баллады — заглавную композицию, "Lush Life" Билли Стрейхорна. Для создания "насыщенной жизни" произведения к тенор-саксофонисту Колтрейну присоединились пианист Ред Гарланд, трубач Дональд Берд, басисты Эрл Мэй и Пол Чемберс, а также перкуссионисты Луис Хейс и Арт Тейлор. Колтрейн демонстрирует все свое мастерство в обращении с тонкими и сложными мелодиями.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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