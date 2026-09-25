Babymetal - The Other One (coloured) (0711297537536) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Babymetal
Альбом (сингл)
The Other One
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб.
В наличии
Код товара: 733441
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Характеристики
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297537536]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Babymetal
Альбом (сингл)
The Other One
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Metal Kingdom, Divine Attack - Shingeki -, Mirror Mirror, Maya, Time Wave, Believing, Metalizm, Monochrome, Light And Darkness, The Legend
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Babymetal - The Other One (coloured) (0711297537536) виниловая пластинка
Погрузитесь в уникальный мир японского металла с виниловой пластинкой "Babymetal / The Other One (Solid White) (1LP)". Этот альбом от группы Babymetal поразит вас своей оригинальностью и энергетикой. Прочувствуйте каждый ритм и каждую мелодию этой великолепной пластинки, выполненной на прочном белом виниле. Каждый трек этого альбома наполнен мощью и драйвом, который заставит вас двигаться в такт музыке. Не упустите шанс купить виниловую пластинку "Babymetal / The Other One (Solid White) (1LP)" и погрузиться в уникальный звуковой опыт этой талантливой группы. Этот альбом станет ярким дополнением к вашей коллекции, принося в ваш дом волны энергии и ярких музыкальных эмоций.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297537536]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Babymetal
Альбом (сингл)
The Other One
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Metal Kingdom, Divine Attack - Shingeki -, Mirror Mirror, Maya, Time Wave, Believing, Metalizm, Monochrome, Light And Darkness, The Legend
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Погрузитесь в уникальный мир японского металла с виниловой пластинкой "Babymetal / The Other One (Solid White) (1LP)". Этот альбом от группы Babymetal поразит вас своей оригинальностью и энергетикой. Прочувствуйте каждый ритм и каждую мелодию этой великолепной пластинки, выполненной на прочном белом виниле. Каждый трек этого альбома наполнен мощью и драйвом, который заставит вас двигаться в такт музыке. Не упустите шанс купить виниловую пластинку "Babymetal / The Other One (Solid White) (1LP)" и погрузиться в уникальный звуковой опыт этой талантливой группы. Этот альбом станет ярким дополнением к вашей коллекции, принося в ваш дом волны энергии и ярких музыкальных эмоций.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Babymetal - The Other One (coloured) (0711297537536) виниловая пластинка - по цене 3500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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