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Ronan Keating - Ronan - deluxe (coloured) (0602475872061) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ronan Keating - Ronan - deluxe (coloured) (0602475872061) виниловая пластинка

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Ronan Keating - Ronan - deluxe (coloured) (0602475872061) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ronan Keating
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серебристый, красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ronan Keating - Ronan - deluxe (coloured) (0602475872061) - фото 1
  • Ronan Keating - Ronan - deluxe (coloured) (0602475872061) - фото 2
  • Ronan Keating - Ronan - deluxe (coloured) (0602475872061) - фото 3
  • Ronan Keating - Ronan - deluxe (coloured) (0602475872061) - фото 4
  • Ronan Keating - Ronan - deluxe (coloured) (0602475872061) - фото 5
  • Ronan Keating - Ronan - deluxe (coloured) (0602475872061) - фото 6
  • Ronan Keating - Ronan - deluxe (coloured) (0602475872061) - фото 7
  • Ronan Keating - Ronan - deluxe (coloured) (0602475872061) - фото 8
  • Ronan Keating - Ronan - deluxe (coloured) (0602475872061) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733343
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ronan Keating - Ronan - deluxe (coloured) (0602475872061) виниловая пластинка
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602475872061]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ronan Keating
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Life Is A Rollercoaster, The Way You Make Me Feel, In This Life, Heal Me, Keep On Walking, When You Say Nothing At All, Brighter Days, If You Love Me, If I Don't Tell You Now, Only For You, Addicted, When The World Was Mine, Believe, Lovin' Each Day, Once Upon A Lifetime, The Way You Make Me Feel (Live At the Royal Albert Hall, 2000), In This Life (Live At the Royal Albert Hall, 2000), When You Say Nothing At All (Live At the Royal Albert Hall, 2000), Lovin' Each Day (Live At the Royal Albert Ha
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый, красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ronan Keating - Ronan - deluxe (coloured) (0602475872061) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Life Is A Rollercoaster, The Way You Make Me Feel, In This Life, Heal Me, Keep On Walking, When You Say Nothing At All, Brighter Days, If You Love Me, If I Don't Tell You Now, Only For You, Addicted, When The World Was Mine, Believe, Lovin' Each Day, Once Upon A Lifetime, The Way You Make Me Feel (Live At the Royal Albert Hall, 2000), In This Life (Live At the Royal Albert Hall, 2000), When You Say Nothing At All (Live At the Royal Albert Hall, 2000), Lovin' Each Day (Live At the Royal Albert Hall, 2000), Life Is A Rollercoaster (Live At the Royal Albert Hall, 2000)

Отзывы о товаре Ronan Keating - Ronan - deluxe (coloured) (0602475872061) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602475872061]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ronan Keating
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Life Is A Rollercoaster, The Way You Make Me Feel, In This Life, Heal Me, Keep On Walking, When You Say Nothing At All, Brighter Days, If You Love Me, If I Don't Tell You Now, Only For You, Addicted, When The World Was Mine, Believe, Lovin' Each Day, Once Upon A Lifetime, The Way You Make Me Feel (Live At the Royal Albert Hall, 2000), In This Life (Live At the Royal Albert Hall, 2000), When You Say Nothing At All (Live At the Royal Albert Hall, 2000), Lovin' Each Day (Live At the Royal Albert Ha
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый, красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Life Is A Rollercoaster, The Way You Make Me Feel, In This Life, Heal Me, Keep On Walking, When You Say Nothing At All, Brighter Days, If You Love Me, If I Don't Tell You Now, Only For You, Addicted, When The World Was Mine, Believe, Lovin' Each Day, Once Upon A Lifetime, The Way You Make Me Feel (Live At the Royal Albert Hall, 2000), In This Life (Live At the Royal Albert Hall, 2000), When You Say Nothing At All (Live At the Royal Albert Hall, 2000), Lovin' Each Day (Live At the Royal Albert Hall, 2000), Life Is A Rollercoaster (Live At the Royal Albert Hall, 2000)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ronan Keating - Ronan - deluxe (coloured) (0602475872061) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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