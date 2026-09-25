Ronan Keating - Ronan - deluxe (coloured) (0602475872061) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ronan Keating
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серебристый, красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб.
В наличии
Код товара: 733343
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 240 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602475872061]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ronan Keating
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Life Is A Rollercoaster, The Way You Make Me Feel, In This Life, Heal Me, Keep On Walking, When You Say Nothing At All, Brighter Days, If You Love Me, If I Don't Tell You Now, Only For You, Addicted, When The World Was Mine, Believe, Lovin' Each Day, Once Upon A Lifetime, The Way You Make Me Feel (Live At the Royal Albert Hall, 2000), In This Life (Live At the Royal Albert Hall, 2000), When You Say Nothing At All (Live At the Royal Albert Hall, 2000), Lovin' Each Day (Live At the Royal Albert Ha
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый, красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ronan Keating - Ronan - deluxe (coloured) (0602475872061) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Life Is A Rollercoaster, The Way You Make Me Feel, In This Life, Heal Me, Keep On Walking, When You Say Nothing At All, Brighter Days, If You Love Me, If I Don't Tell You Now, Only For You, Addicted, When The World Was Mine, Believe, Lovin' Each Day, Once Upon A Lifetime, The Way You Make Me Feel (Live At the Royal Albert Hall, 2000), In This Life (Live At the Royal Albert Hall, 2000), When You Say Nothing At All (Live At the Royal Albert Hall, 2000), Lovin' Each Day (Live At the Royal Albert Hall, 2000), Life Is A Rollercoaster (Live At the Royal Albert Hall, 2000)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитПрохор И Пузо - Асфальт (Purple Vinyl) (4610297801691P) винилова...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитПрохор И Пузо - Асфальт (4610297801691) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 990 руб. 7 105 руб.1248 руб. в СплитQueen - Greatest Hits II (0602557048445) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 000 руб.1250 руб. в СплитLil Peep - Come Over When You're Sober Pt. 1 (colouired) (505616...
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитLCD Soundsystem - Sound Of Silver (0094638511410) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитLCD Soundsystem - This Is Happening (0190295848859) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитJoy Division; New Order - Total From Joy Division To New Order (...
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитDiana Krall - The Very Best Of (0602517468313) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитPaco De Lucia - The Montreux Years (4050538800364) виниловая пла...
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитLake & Palmer Emerson - Works Vol.1 (4050538180411) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитDuran Duran - Red Carpet Massacre (4050538777314) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитMachine Gun Kelly - Tickets To My Downfall (0602507369149) винил...
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602475872061]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ronan Keating
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Life Is A Rollercoaster, The Way You Make Me Feel, In This Life, Heal Me, Keep On Walking, When You Say Nothing At All, Brighter Days, If You Love Me, If I Don't Tell You Now, Only For You, Addicted, When The World Was Mine, Believe, Lovin' Each Day, Once Upon A Lifetime, The Way You Make Me Feel (Live At the Royal Albert Hall, 2000), In This Life (Live At the Royal Albert Hall, 2000), When You Say Nothing At All (Live At the Royal Albert Hall, 2000), Lovin' Each Day (Live At the Royal Albert Ha
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый, красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Life Is A Rollercoaster, The Way You Make Me Feel, In This Life, Heal Me, Keep On Walking, When You Say Nothing At All, Brighter Days, If You Love Me, If I Don't Tell You Now, Only For You, Addicted, When The World Was Mine, Believe, Lovin' Each Day, Once Upon A Lifetime, The Way You Make Me Feel (Live At the Royal Albert Hall, 2000), In This Life (Live At the Royal Albert Hall, 2000), When You Say Nothing At All (Live At the Royal Albert Hall, 2000), Lovin' Each Day (Live At the Royal Albert Hall, 2000), Life Is A Rollercoaster (Live At the Royal Albert Hall, 2000)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
Ronan Keating - Ronan - deluxe (coloured) (0602475872061) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ronan Keating - Ronan - deluxe (coloured) (0602475872061) виниловая пластинка