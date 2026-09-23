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Ariana Grande - My Everything (picture) (0602475730873) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ariana Grande - My Everything (picture) (0602475730873) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ariana Grande
Альбом (сингл)
My Everything
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
picture, лимитированное
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ariana Grande - My Everything (picture) (0602475730873) - фото 1
  • Ariana Grande - My Everything (picture) (0602475730873) - фото 2
  • Ariana Grande - My Everything (picture) (0602475730873) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733333
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Характеристики

Бренд
Republic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Republic
Barcode
[0602475730873]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ariana Grande
Альбом (сингл)
My Everything
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Ariana Grande–One Last Time, Ariana Grande–Why Try, Ariana Grande–Break Free, Ariana Grande–Best Mistake, Ariana Grande–Be My Baby, Ariana Grande–Break Your Heart Right Back, Ariana Grande, The Weeknd–Love Me Harder, Ariana Grande–Just A Little Bit Of Your Heart, Ariana Grande–Hands On Me, Ariana Grande–My Everything, Ariana Grande, Jessie J, Nicki Minaj–Bang Bang, Ariana Grande–Only 1, Ariana Grande–You Don't Know Me, Ariana Grande–Cadillac Song, Ariana Grande–Too Close
Версия издания
picture, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ariana Grande - My Everything (picture) (0602475730873) виниловая пластинка

"My Everything" - переиздание студийного альбома американской поп-исполнительницы Арианы Гранде, изначально выпущенного в 2014 году. Ариана Гранде-Бутера - американская актриса, певица, автор песен, музыкальный продюсер, обладательница премии Грэмми. Музыкальная карьера Арианы началась в 2011 году с записи саундтрека к сериалу "Виктория-победительница". В том же году она заключила контракт со звукозаписывающей компанией Republic Records. В 2013 году у неё вышел дебютный альбом "Yours Truly", дебютировавший на первом месте в американском чарте Billboard 200. Песня "The Way" с этого альбома занимала уверенные позиции в первой десятке чарта Billboard Hot 100 и была положительно встречена музыкальными критиками. Следующий альбом Арианы Гранде, "My Everything" (2014), также дебютировал на первой позиции в американском чарте. Альбом имел мировой успех благодаря хитам "Problem", "Break Free", "Bang Bang" и "Love Me Harder". C несколькими песнями с него певица 34 недели непрерывно находилась в первой десятке американского чарта Billboard Hot 100. В 2015 году она отправилась в мировой тур в поддержку этого альбома, озаглавленный "The Honeymoon Tour".

Отзывы о товаре Ariana Grande - My Everything (picture) (0602475730873) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Republic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Republic
Barcode
[0602475730873]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ariana Grande
Альбом (сингл)
My Everything
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Ariana Grande–One Last Time, Ariana Grande–Why Try, Ariana Grande–Break Free, Ariana Grande–Best Mistake, Ariana Grande–Be My Baby, Ariana Grande–Break Your Heart Right Back, Ariana Grande, The Weeknd–Love Me Harder, Ariana Grande–Just A Little Bit Of Your Heart, Ariana Grande–Hands On Me, Ariana Grande–My Everything, Ariana Grande, Jessie J, Nicki Minaj–Bang Bang, Ariana Grande–Only 1, Ariana Grande–You Don't Know Me, Ariana Grande–Cadillac Song, Ariana Grande–Too Close
Развернуть
Версия издания
picture, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"My Everything" - переиздание студийного альбома американской поп-исполнительницы Арианы Гранде, изначально выпущенного в 2014 году. Ариана Гранде-Бутера - американская актриса, певица, автор песен, музыкальный продюсер, обладательница премии Грэмми. Музыкальная карьера Арианы началась в 2011 году с записи саундтрека к сериалу "Виктория-победительница". В том же году она заключила контракт со звукозаписывающей компанией Republic Records. В 2013 году у неё вышел дебютный альбом "Yours Truly", дебютировавший на первом месте в американском чарте Billboard 200. Песня "The Way" с этого альбома занимала уверенные позиции в первой десятке чарта Billboard Hot 100 и была положительно встречена музыкальными критиками. Следующий альбом Арианы Гранде, "My Everything" (2014), также дебютировал на первой позиции в американском чарте. Альбом имел мировой успех благодаря хитам "Problem", "Break Free", "Bang Bang" и "Love Me Harder". C несколькими песнями с него певица 34 недели непрерывно находилась в первой десятке американского чарта Billboard Hot 100. В 2015 году она отправилась в мировой тур в поддержку этого альбома, озаглавленный "The Honeymoon Tour".
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Ariana Grande - My Everything (picture) (0602475730873) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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