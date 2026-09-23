Joe Bonamassa - Dust Bowl (coloured) (8712725751427) виниловая пластинка
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Описание товара Joe Bonamassa - Dust Bowl (coloured) (8712725751427) виниловая пластинка
Dust Bowl — девятый студийный альбом блюз-рок-гитариста Джо Бонамассы, первоначально выпущенный в 2011 году. Лимитированное издание на золотом виниле. Записанный в студиях Black Rock Studios на Санторини, Греция, Ben's Studio в Нэшвилле, штат Теннесси, The Cave в Малибу, штат Калифорния, и The Village в Лос-Анджелесе, альбом Dust Bowl сочетает в себе жесткие, основанные на блюзе тона первых альбомов Бонамассы с плавными, бросающими вызов жанровым рамкам звуками, которые он освоил за прошедшие годы, а также добавляет «нэшвиллского звучания» в дуэтах с легендами Джоном Хайаттом и Винсом Гиллом. Гилл привносит свой фирменный гитарный стиль в песню «Tennessee Plates », написанную Джоном Хайаттом и Джоном Портером, в которой Хайатт поет дуэтом с Бонамассой. Гилл также играет на гитаре в песне «Sweet Rowena», которую он написал вместе со своим постоянным соавтором Питом Васнером. Арлан Шейрбаум, Бет Харт и Блонди Чаплин играют на треке Майкла Камена и Тима Карри «No Love On The Street», а Гленн Хьюз поет в песне «Heartbreaker», написанной Полом Роджерсом. Обложка основана на известной фотографии Артура Ротштейна 1936 года.
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