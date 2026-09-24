Bad Company - Straight Shooter (0081227958671) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Bad Company
Альбом (сингл)
STRAIGHT SHOOTER
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715443
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Характеристики
Бренд
Rhino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0081227958671]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Bad Company
Альбом (сингл)
STRAIGHT SHOOTER
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Good Lovin' Gone Bad, Feel Like Makin' Love, Weep No More, Shooting Star, Deal With The Preacher, Wild Fire Women, Anna, Call On Me
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bad Company - Straight Shooter (0081227958671) виниловая пластинка
Через год после мультиплатинового одноимённого дебютного альбома Bad Company британская группа вернулась в Лондон, чтобы записать продолжение. Используя материал, написанный ранее в 1973 году, вокалист и автор песен Пол Роджерс написал две акустические рок-баллады, которые навсегда останутся в анналах великого рока. «Shooting Star» и номинированная на «Грэмми» «Feel Like Makin' Love» помогли Straight Shooter быстро подняться в чартах и ??достичь третьего места в Billboard как в США, так и в Великобритании.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Rhino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0081227958671]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Bad Company
Альбом (сингл)
STRAIGHT SHOOTER
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Good Lovin' Gone Bad, Feel Like Makin' Love, Weep No More, Shooting Star, Deal With The Preacher, Wild Fire Women, Anna, Call On Me
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Через год после мультиплатинового одноимённого дебютного альбома Bad Company британская группа вернулась в Лондон, чтобы записать продолжение. Используя материал, написанный ранее в 1973 году, вокалист и автор песен Пол Роджерс написал две акустические рок-баллады, которые навсегда останутся в анналах великого рока. «Shooting Star» и номинированная на «Грэмми» «Feel Like Makin' Love» помогли Straight Shooter быстро подняться в чартах и ??достичь третьего места в Billboard как в США, так и в Великобритании.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Bad Company - Straight Shooter (0081227958671) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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