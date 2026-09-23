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Joe Strummer - Assembly (4050538611717) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Joe Strummer - Assembly (4050538611717) виниловая пластинка

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Joe Strummer - Assembly (4050538611717) - фото 1
Joe Strummer - Assembly (4050538611717) - фото 2
Joe Strummer - Assembly (4050538611717) - фото 3
Joe Strummer - Assembly (4050538611717) - фото 4
Joe Strummer - Assembly (4050538611717) - фото 5
Joe Strummer - Assembly (4050538611717) - фото 6
Joe Strummer - Assembly (4050538611717) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Joe Strummer
Альбом (сингл)
Assembly
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joe Strummer - Assembly (4050538611717) - фото 1
  • Joe Strummer - Assembly (4050538611717) - фото 2
  • Joe Strummer - Assembly (4050538611717) - фото 3
  • Joe Strummer - Assembly (4050538611717) - фото 4
  • Joe Strummer - Assembly (4050538611717) - фото 5
  • Joe Strummer - Assembly (4050538611717) - фото 6
  • Joe Strummer - Assembly (4050538611717) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733304
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Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538611717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Joe Strummer
Альбом (сингл)
Assembly
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Coma Girl, Johnny Appleseed, I Fought The Law, Tony Adams, Sleepwalk, Love Kills, Get Down Moses, X-Ray Style, Mondo Bongo, Rudie Can't Fail, At The Border, Guy, Long Shadow, Forbidden City, Yalla Yalla, Redemption Song, Junco Partner
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joe Strummer - Assembly (4050538611717) виниловая пластинка

«Assembly» — сборник, представляющий собой обзор сольной карьеры Джо Страммера после ухода из The Clash. Альбом включает шестнадцать тщательно отобранных треков из работ Страммера с The Mescaleros, а также несколько уникальных записей. Издание на 180 г виниле в гейтфолде. Музыка на «Assembly» возвращает нас к фирменному панк-рок-звучанию Страммера, дополненному влияниями регги, фолка и мировой музыки. Жанр альбома — это преимущественно альтернативный рок и панк, но в рамках этого жанра он предлагает широкий спектр: от энергичных рок-композиций до более сдержанных акустических треков. Что выделяет «Assembly», так это сочетание известных сольных песен и уникальных интерпретаций классики The Clash. Например, в альбом вошла ранее не издававшаяся акустическая версия «Junco Partner». В этой записи песня приобретает блюзовый характер, без присущего ей стиля регги The Clash, что подчеркивает многогранность Страммера как артиста. В альбом также включены концертные версии песен "I Fought the Law" и "Rudie Can't Fail", передающие необузданную энергию живых выступлений Страммера. В исполнении Джо Страммера и The Mescaleros эти песни демонстрируют, как он поддерживал свое музыкальное наследие от The Clash на сцене. Помимо этих концертных и акустических треков, альбом включает сольный материал, такой как "Coma Girl" и "Johnny Appleseed", песни, характерные для позднего стиля Страммера.

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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538611717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Joe Strummer
Альбом (сингл)
Assembly
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Coma Girl, Johnny Appleseed, I Fought The Law, Tony Adams, Sleepwalk, Love Kills, Get Down Moses, X-Ray Style, Mondo Bongo, Rudie Can't Fail, At The Border, Guy, Long Shadow, Forbidden City, Yalla Yalla, Redemption Song, Junco Partner
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
«Assembly» — сборник, представляющий собой обзор сольной карьеры Джо Страммера после ухода из The Clash. Альбом включает шестнадцать тщательно отобранных треков из работ Страммера с The Mescaleros, а также несколько уникальных записей. Издание на 180 г виниле в гейтфолде. Музыка на «Assembly» возвращает нас к фирменному панк-рок-звучанию Страммера, дополненному влияниями регги, фолка и мировой музыки. Жанр альбома — это преимущественно альтернативный рок и панк, но в рамках этого жанра он предлагает широкий спектр: от энергичных рок-композиций до более сдержанных акустических треков. Что выделяет «Assembly», так это сочетание известных сольных песен и уникальных интерпретаций классики The Clash. Например, в альбом вошла ранее не издававшаяся акустическая версия «Junco Partner». В этой записи песня приобретает блюзовый характер, без присущего ей стиля регги The Clash, что подчеркивает многогранность Страммера как артиста. В альбом также включены концертные версии песен "I Fought the Law" и "Rudie Can't Fail", передающие необузданную энергию живых выступлений Страммера. В исполнении Джо Страммера и The Mescaleros эти песни демонстрируют, как он поддерживал свое музыкальное наследие от The Clash на сцене. Помимо этих концертных и акустических треков, альбом включает сольный материал, такой как "Coma Girl" и "Johnny Appleseed", песни, характерные для позднего стиля Страммера.
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