Richard Ashcroft - Acoustic Hymns (4050538676167) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Richard Ashcroft - Acoustic Hymns (4050538676167) виниловая пластинка
Acoustic Hymns Vol. 1 — шестой студийный альбом английского певца и музыканта Ричарда Эшкрофта, выпущенный в 2021 году. Издание на 180 г виниле. Альбом состоял из новых версий песен из репертуара Эшкрофта, охватывающего как его сольную карьеру, так и период работы с группой The Verve, в основном из альбома «Urban Hymns» 1997 года. Но «Acoustic Hymns Vol. 1» это не просто сборник старых хитов; это переосмысление, в котором Эшкрофт заново открывает свой репертуар и удивляет глубиной акустического исполнения. Примечательно, что группа выбирает более легкий тон для песен, которые в своих оригинальных версиях имели гораздо больше слоев аранжировки. Это дает тексту и мелодиям больше пространства, и голос Эшкрофта сияет. Альбом был высоко оценен как поклонниками, так и критиками, за тщательный подход к переработке и атмосферу альбома. Альбом дебютировал на втором месте в британском чарте альбомов, что стало наивысшей позицией Эшкрофта в чартах с 2006 года, когда вышел альбом «Keys to the World».
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