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Soulwax - All Systems Are Lying (5056556159315) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Soulwax - All Systems Are Lying (5056556159315) виниловая пластинка

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Soulwax - All Systems Are Lying (5056556159315) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Soulwax
Альбом (сингл)
All Systems Are Lying
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Soulwax - All Systems Are Lying (5056556159315) - фото 1
  • Soulwax - All Systems Are Lying (5056556159315) - фото 2
  • Soulwax - All Systems Are Lying (5056556159315) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733283
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Soulwax - All Systems Are Lying (5056556159315) виниловая пластинка
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5056556159315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Soulwax
Альбом (сингл)
All Systems Are Lying
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Pills And People Gone, Run Free, Meanwhile On The Continent, New Earth Time, All Systems Are Lying, Gimme A Reason, Dshungel, Constant Happiness Machine, Polaris, The False Economy, Idiots In Love, Hot Like Sahara, Engineered Fantasy, Distant Symphony
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Soulwax - All Systems Are Lying (5056556159315) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pills And People Gone, Run Free, Meanwhile On The Continent, New Earth Time, All Systems Are Lying, Gimme A Reason, Dshungel, Constant Happiness Machine, Polaris, The False Economy, Idiots In Love, Hot Like Sahara, Engineered Fantasy, Distant Symphony



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Soulwax - All Systems Are Lying (5056556159315) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5056556159315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Soulwax
Альбом (сингл)
All Systems Are Lying
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Pills And People Gone, Run Free, Meanwhile On The Continent, New Earth Time, All Systems Are Lying, Gimme A Reason, Dshungel, Constant Happiness Machine, Polaris, The False Economy, Idiots In Love, Hot Like Sahara, Engineered Fantasy, Distant Symphony
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pills And People Gone, Run Free, Meanwhile On The Continent, New Earth Time, All Systems Are Lying, Gimme A Reason, Dshungel, Constant Happiness Machine, Polaris, The False Economy, Idiots In Love, Hot Like Sahara, Engineered Fantasy, Distant Symphony


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Soulwax - All Systems Are Lying (5056556159315) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5240 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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