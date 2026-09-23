OST - Psycho (Bernard Herrmann) (coloured) (8719039007691) виниловая пластинка
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Описание товара OST - Psycho (Bernard Herrmann) (coloured) (8719039007691) виниловая пластинка
Почувствуйте леденящую душу гениальность культовой музыки Бернарда Херрманна к фильму Альфреда Хичкока «Психо», саундтрек, который переосмыслил понятие саспенса и установил стандарты для фильмов ужасов. От пронзительных струнных «Прелюдии» до напряженного нарастания «Ливня» и «Болото», каждая композиция погружает вас все глубже в психологический ужас шедевра Хичкока. Этот LP, выпущенный на высококачественном виниле, станет незаменимым приобретением для киноманов, коллекционеров саундтреков и любителей классического кино. Мастер-класс по созданию атмосферы и угрозы, это «Психо» в том виде, в котором он должен звучать.
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Теги товара: Кинематограф
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Теги товара: Кинематограф
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