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OST - Psycho (Bernard Herrmann) (coloured) (8719039007691) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Psycho (Bernard Herrmann) (coloured) (8719039007691) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Psycho
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Psycho (Bernard Herrmann) (coloured) (8719039007691) - фото 1
  • OST - Psycho (Bernard Herrmann) (coloured) (8719039007691) - фото 2
  • OST - Psycho (Bernard Herrmann) (coloured) (8719039007691) - фото 3
  • OST - Psycho (Bernard Herrmann) (coloured) (8719039007691) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733269
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Характеристики

Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007691]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Psycho
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Prelude The City Marion And Sam Temptation Flight The Patrol Car The Car Lot The Package The Rainstorm Hotel Room The Window The Parlour The Madhouse The Peephole The Bathroom The Murder The Body The Office The Curtain The Water The Car The Swamp The Search The Shadow Phone Booth The Porch The Stairs The Knife The Search The First Floor Cabin 10 Cabin 1 The Hill The Bedroom The Toys The Cellar Discovery Finale
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Psycho (Bernard Herrmann) (coloured) (8719039007691) виниловая пластинка

Почувствуйте леденящую душу гениальность культовой музыки Бернарда Херрманна к фильму Альфреда Хичкока «Психо», саундтрек, который переосмыслил понятие саспенса и установил стандарты для фильмов ужасов. От пронзительных струнных «Прелюдии» до напряженного нарастания «Ливня» и «Болото», каждая композиция погружает вас все глубже в психологический ужас шедевра Хичкока. Этот LP, выпущенный на высококачественном виниле, станет незаменимым приобретением для киноманов, коллекционеров саундтреков и любителей классического кино. Мастер-класс по созданию атмосферы и угрозы, это «Психо» в том виде, в котором он должен звучать.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Psycho (Bernard Herrmann) (coloured) (8719039007691) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007691]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Psycho
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Prelude The City Marion And Sam Temptation Flight The Patrol Car The Car Lot The Package The Rainstorm Hotel Room The Window The Parlour The Madhouse The Peephole The Bathroom The Murder The Body The Office The Curtain The Water The Car The Swamp The Search The Shadow Phone Booth The Porch The Stairs The Knife The Search The First Floor Cabin 10 Cabin 1 The Hill The Bedroom The Toys The Cellar Discovery Finale
Развернуть
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Почувствуйте леденящую душу гениальность культовой музыки Бернарда Херрманна к фильму Альфреда Хичкока «Психо», саундтрек, который переосмыслил понятие саспенса и установил стандарты для фильмов ужасов. От пронзительных струнных «Прелюдии» до напряженного нарастания «Ливня» и «Болото», каждая композиция погружает вас все глубже в психологический ужас шедевра Хичкока. Этот LP, выпущенный на высококачественном виниле, станет незаменимым приобретением для киноманов, коллекционеров саундтреков и любителей классического кино. Мастер-класс по созданию атмосферы и угрозы, это «Психо» в том виде, в котором он должен звучать.


Теги товара: Кинематограф
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