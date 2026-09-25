Big Big Train - Woodcut (0198029779318) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Big Big Train
Альбом (сингл)
Woodcut
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733241
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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0198029779318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Big Big Train
Альбом (сингл)
Woodcut
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Inkwell Black, The Artist, The Lie of the Land, The Sharpest Blade, Albion Press, Arcadia, Second Press, Warp and Weft, Chimaera, Dead Point, Light Without Heat, Dreams in Black and White, Cut and Run, Hawthorn White, Counting Stars, Last Stand
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Big Big Train - Woodcut (0198029779318) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Inkwell Black, The Artist, The Lie of the Land, The Sharpest Blade, Albion Press, Arcadia, Second Press, Warp and Weft, Chimaera, Dead Point, Light Without Heat, Dreams in Black and White, Cut and Run, Hawthorn White, Counting Stars, Last Stand
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
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Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0198029779318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Big Big Train
Альбом (сингл)
Woodcut
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Inkwell Black, The Artist, The Lie of the Land, The Sharpest Blade, Albion Press, Arcadia, Second Press, Warp and Weft, Chimaera, Dead Point, Light Without Heat, Dreams in Black and White, Cut and Run, Hawthorn White, Counting Stars, Last Stand
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Inkwell Black, The Artist, The Lie of the Land, The Sharpest Blade, Albion Press, Arcadia, Second Press, Warp and Weft, Chimaera, Dead Point, Light Without Heat, Dreams in Black and White, Cut and Run, Hawthorn White, Counting Stars, Last Stand
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Big Big Train - Woodcut (0198029779318) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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