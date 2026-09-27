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Stan Getz - The Sound (5711053021236) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Stan Getz - The Sound (5711053021236) виниловая пластинка

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Stan Getz - The Sound (5711053021236) - фото 1
Stan Getz - The Sound (5711053021236) - фото 2
Stan Getz - The Sound (5711053021236) - фото 3
Stan Getz - The Sound (5711053021236) - фото 4
Stan Getz - The Sound (5711053021236) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Stan Getz
Альбом (сингл)
The Sound
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stan Getz - The Sound (5711053021236) - фото 1
  • Stan Getz - The Sound (5711053021236) - фото 2
  • Stan Getz - The Sound (5711053021236) - фото 3
  • Stan Getz - The Sound (5711053021236) - фото 4
  • Stan Getz - The Sound (5711053021236) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732996
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Stan Getz - The Sound (5711053021236) виниловая пластинка
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5711053021236]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Stan Getz
Альбом (сингл)
The Sound
Жанр
Jazz
Трек-лист
Desafinado, Over The Rainbow, Speak Low, Willow Weep For Me, A Handful Of Stars, Flamingo, The Thrill Is Gone, Nature Boy, Chega De Saudade, Lullaby Of Birdland
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stan Getz - The Sound (5711053021236) виниловая пластинка

"The Sound" - сборник хитов джазового музыканта, саксофониста Стэна Гетца, прозванного за свое мастерство "The Sound" (с англ. - звук).

Отзывы о товаре Stan Getz - The Sound (5711053021236) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5711053021236]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Stan Getz
Альбом (сингл)
The Sound
Жанр
Jazz
Трек-лист
Desafinado, Over The Rainbow, Speak Low, Willow Weep For Me, A Handful Of Stars, Flamingo, The Thrill Is Gone, Nature Boy, Chega De Saudade, Lullaby Of Birdland
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Описание
"The Sound" - сборник хитов джазового музыканта, саксофониста Стэна Гетца, прозванного за свое мастерство "The Sound" (с англ. - звук).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stan Getz - The Sound (5711053021236) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3170 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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