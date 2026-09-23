Lily Allen - West End Girl (4099964193558) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Lily Allen - West End Girl (4099964193558) виниловая пластинка
Британская певица Лили Аллен возвращается с «West End Girl», своим долгожданным пятым студийным альбомом. Издание на виниле, содержит иллюстрированную вставку. Это первый полноформатный студийный альбом Аллен за семь лет. Альбом из 14 треков был создан и записан за десять напряжённых дней. Он сочетает в себе эмоциональную глубину и честность с заразительным поп-артом и с пронзительной ясностью и глубоким пониманием документирует жизнь Лили Аллен в Нью-Йорке. Певица не ограничивается личными переживаниями, но также размышляет о том, как современные связи, любовь и дистанция проявляются в эпоху цифровых коммуникаций.
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