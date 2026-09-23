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My Bloody Valentine - Mbv (Deluxe) (887830016056) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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My Bloody Valentine - Mbv (Deluxe) (887830016056) виниловая пластинка

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My Bloody Valentine - Mbv (Deluxe) (887830016056) - фото 1
My Bloody Valentine - Mbv (Deluxe) (887830016056) - фото 2
My Bloody Valentine - Mbv (Deluxe) (887830016056) - фото 3
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My Bloody Valentine - Mbv (Deluxe) (887830016056) - фото 7
My Bloody Valentine - Mbv (Deluxe) (887830016056) - фото 8
My Bloody Valentine - Mbv (Deluxe) (887830016056) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
My Bloody Valentine
Альбом (сингл)
Mbv
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • My Bloody Valentine - Mbv (Deluxe) (887830016056) - фото 1
  • My Bloody Valentine - Mbv (Deluxe) (887830016056) - фото 2
  • My Bloody Valentine - Mbv (Deluxe) (887830016056) - фото 3
  • My Bloody Valentine - Mbv (Deluxe) (887830016056) - фото 4
  • My Bloody Valentine - Mbv (Deluxe) (887830016056) - фото 5
  • My Bloody Valentine - Mbv (Deluxe) (887830016056) - фото 6
  • My Bloody Valentine - Mbv (Deluxe) (887830016056) - фото 7
  • My Bloody Valentine - Mbv (Deluxe) (887830016056) - фото 8
  • My Bloody Valentine - Mbv (Deluxe) (887830016056) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732909
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Характеристики

Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[887830016056]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
My Bloody Valentine
Альбом (сингл)
Mbv
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
She Found Now, Only Tomorrow, Who Sees You, Is This And Yes, If I Am, New You, In Another Way, Nothing Is, Wonder 2
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара My Bloody Valentine - Mbv (Deluxe) (887830016056) виниловая пластинка

После двух десятилетий забвения они наконец-то вернулись в 2013 году. Их третий альбом, mbv, одновременно является самым экспериментальным и самым мелодичным и непосредственным; это истинное свидетельство их непоколебимого стремления к самосовершенствованию. Продолжая раздвигать границы музыки и жанра, альбом mbv представляет собой потрясающую подборку композиций, некоторые из которых можно назвать уникальными. Неземной, интимный и захватывающий, mbv – это поразительная и прекрасная метаморфоза того, что было известно как звучание My Bloody Valentine, раздвигающая границы жанра, как никакая другая группа. Заключительный трек альбома, «Wonder 2», демонстрирует, как гипнотическая гитара Шилдса сочетается с барабанами и басом, создавая потрясающий результат.

Отзывы о товаре My Bloody Valentine - Mbv (Deluxe) (887830016056) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[887830016056]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
My Bloody Valentine
Альбом (сингл)
Mbv
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
She Found Now, Only Tomorrow, Who Sees You, Is This And Yes, If I Am, New You, In Another Way, Nothing Is, Wonder 2
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
После двух десятилетий забвения они наконец-то вернулись в 2013 году. Их третий альбом, mbv, одновременно является самым экспериментальным и самым мелодичным и непосредственным; это истинное свидетельство их непоколебимого стремления к самосовершенствованию. Продолжая раздвигать границы музыки и жанра, альбом mbv представляет собой потрясающую подборку композиций, некоторые из которых можно назвать уникальными. Неземной, интимный и захватывающий, mbv – это поразительная и прекрасная метаморфоза того, что было известно как звучание My Bloody Valentine, раздвигающая границы жанра, как никакая другая группа. Заключительный трек альбома, «Wonder 2», демонстрирует, как гипнотическая гитара Шилдса сочетается с барабанами и басом, создавая потрясающий результат.
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Отзывы


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