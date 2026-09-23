My Bloody Valentine - Mbv (Deluxe) (887830016056) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара My Bloody Valentine - Mbv (Deluxe) (887830016056) виниловая пластинка
После двух десятилетий забвения они наконец-то вернулись в 2013 году. Их третий альбом, mbv, одновременно является самым экспериментальным и самым мелодичным и непосредственным; это истинное свидетельство их непоколебимого стремления к самосовершенствованию. Продолжая раздвигать границы музыки и жанра, альбом mbv представляет собой потрясающую подборку композиций, некоторые из которых можно назвать уникальными. Неземной, интимный и захватывающий, mbv – это поразительная и прекрасная метаморфоза того, что было известно как звучание My Bloody Valentine, раздвигающая границы жанра, как никакая другая группа. Заключительный трек альбома, «Wonder 2», демонстрирует, как гипнотическая гитара Шилдса сочетается с барабанами и басом, создавая потрясающий результат.
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