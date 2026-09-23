Валерий Меладзе - Best (Blue Vinyl) (4680068807313) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Валерий Меладзе
Альбом (сингл)
Best
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732756
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806668]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Валерий Меладзе
Альбом (сингл)
Best
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Самба Белого Мотылька, Белые Птицы, Океан И Три Реки, Текила-Любовь, Салют Вера, Девушки Из Высшего Общества, Побудь Со Мной, Сэра, Небеса, Свет Уходящего Солнца, Иностранец, Я Не Могу Без Тебя, Вопреки, Притяженья Больше Нет, Красиво
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Валерий Меладзе - Best (Blue Vinyl) (4680068807313) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Самба Белого Мотылька, Белые Птицы, Океан И Три Реки, Текила-Любовь, Салют Вера, Девушки Из Высшего Общества, Побудь Со Мной, Сэра, Небеса, Свет Уходящего Солнца, Иностранец, Я Не Могу Без Тебя, Вопреки, Притяженья Больше Нет, Красиво
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806668]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Валерий Меладзе
Альбом (сингл)
Best
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Самба Белого Мотылька, Белые Птицы, Океан И Три Реки, Текила-Любовь, Салют Вера, Девушки Из Высшего Общества, Побудь Со Мной, Сэра, Небеса, Свет Уходящего Солнца, Иностранец, Я Не Могу Без Тебя, Вопреки, Притяженья Больше Нет, Красиво
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Самба Белого Мотылька, Белые Птицы, Океан И Три Реки, Текила-Любовь, Салют Вера, Девушки Из Высшего Общества, Побудь Со Мной, Сэра, Небеса, Свет Уходящего Солнца, Иностранец, Я Не Могу Без Тебя, Вопреки, Притяженья Больше Нет, Красиво
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Валерий Меладзе - Best (Blue Vinyl) (4680068807313) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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