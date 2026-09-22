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Miles Davis - Kind Of Blue (Blue) (5060348582205) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Miles Davis - Kind Of Blue (Blue) (5060348582205) виниловая пластинка

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Miles Davis - Kind Of Blue (Blue) (5060348582205) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - Kind Of Blue (Blue) (5060348582205) виниловая пластинка - фото 2
Miles Davis - Kind Of Blue (Blue) (5060348582205) виниловая пластинка - фото 3
Miles Davis - Kind Of Blue (Blue) (5060348582205) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
KIND OF BLUE
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Kind Of Blue (Blue) (5060348582205) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - Kind Of Blue (Blue) (5060348582205) виниловая пластинка - фото 2
  • Miles Davis - Kind Of Blue (Blue) (5060348582205) виниловая пластинка - фото 3
  • Miles Davis - Kind Of Blue (Blue) (5060348582205) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718907
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Miles Davis - Kind Of Blue (Blue) (5060348582205) виниловая пластинка
3 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Not Now
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Not Now
Barcode
[5060348582205]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
KIND OF BLUE
Жанр
Jazz
Трек-лист
So What, Freddie Freeloader, Blue In Green, All Blues, Flamenco Sketches
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Kind Of Blue (Blue) (5060348582205) виниловая пластинка

Kind of Blue – студийный альбом Miles Davis, впервые изданный в 1959 году на Columbia Records. Вместе с Miles Davis в записи пластинки приняли участие: пианист Bill Evans, ударник Jimmy Cobb, басист Paul Chambers, саксофонисты John Coltrane и Julian "Cannonball" Adderley. Это одна из величайших джазовых записей в истории. В США альбом становился платиновым четыре раза. Американский джазовый трубач и бэнд-лидер Miles Davis родился в 1926 году и умер в 1991. Оказал большое влияние на развитие музыки XX века, стоял у истоков таких направлений, как cool jazz, modal jazz и fusion. Также в заслуги Дейвису приписывают создание оригинального стиля игры на трубе, который взяли на вооружение трубачи, играющие в стилях кул и бибоп.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Miles Davis - Kind Of Blue (Blue) (5060348582205) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Not Now
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Not Now
Barcode
[5060348582205]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
KIND OF BLUE
Жанр
Jazz
Трек-лист
So What, Freddie Freeloader, Blue In Green, All Blues, Flamenco Sketches
Развернуть
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Kind of Blue – студийный альбом Miles Davis, впервые изданный в 1959 году на Columbia Records. Вместе с Miles Davis в записи пластинки приняли участие: пианист Bill Evans, ударник Jimmy Cobb, басист Paul Chambers, саксофонисты John Coltrane и Julian "Cannonball" Adderley. Это одна из величайших джазовых записей в истории. В США альбом становился платиновым четыре раза. Американский джазовый трубач и бэнд-лидер Miles Davis родился в 1926 году и умер в 1991. Оказал большое влияние на развитие музыки XX века, стоял у истоков таких направлений, как cool jazz, modal jazz и fusion. Также в заслуги Дейвису приписывают создание оригинального стиля игры на трубе, который взяли на вооружение трубачи, играющие в стилях кул и бибоп.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - Kind Of Blue (Blue) (5060348582205) виниловая пластинка - стоимость товара 3450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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