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Marley, Bob, Remixed (5060348582830) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Marley, Bob, Remixed (5060348582830) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Marley, Bob, Remixed (barcode 5060348582830)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387835
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Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marley, Bob, Remixed (5060348582830) виниловая пластинка

Track List

1Kaya (Bass Up Kevin Haskins Remix)
2Sun Is Shining (Silverbeam Remix)
3African Herbsman (Sen Dog/Cypress Hill Remix)
4Fussin’ & Fightin’ (David Harrow Remix)
5Don’t Rock My Boat (Sheep On Drugs Remix)
6Mr. Brown (Electric Sky Church Remix)
7Put It On (Astralasia Remix)
8Brain Washing (Filter Section Remix)
9African Herbsman (Meek Remix)
10Soul Rebel (Pistel Dub Remix)
11Don’t Rock My Boat (In Dub Remix)
12Mr. Brown (Spahn Ranch Remix)

Отзывы о товаре Marley, Bob, Remixed (5060348582830) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание

Track List

1Kaya (Bass Up Kevin Haskins Remix)
2Sun Is Shining (Silverbeam Remix)
3African Herbsman (Sen Dog/Cypress Hill Remix)
4Fussin’ & Fightin’ (David Harrow Remix)
5Don’t Rock My Boat (Sheep On Drugs Remix)
6Mr. Brown (Electric Sky Church Remix)
7Put It On (Astralasia Remix)
8Brain Washing (Filter Section Remix)
9African Herbsman (Meek Remix)
10Soul Rebel (Pistel Dub Remix)
11Don’t Rock My Boat (In Dub Remix)
12Mr. Brown (Spahn Ranch Remix)
Самовывоз
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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