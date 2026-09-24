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Аквариум - Пески Петербурга (4640004135733) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Аквариум - Пески Петербурга (4640004135733) виниловая пластинка

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Аквариум - Пески Петербурга (4640004135733) виниловая пластинка - фото 1
Аквариум - Пески Петербурга (4640004135733) виниловая пластинка - фото 2
Аквариум - Пески Петербурга (4640004135733) виниловая пластинка - фото 3
Аквариум - Пески Петербурга (4640004135733) виниловая пластинка - фото 4
Аквариум - Пески Петербурга (4640004135733) виниловая пластинка - фото 5
Аквариум - Пески Петербурга (4640004135733) виниловая пластинка - фото 6
Аквариум - Пески Петербурга (4640004135733) виниловая пластинка - фото 7
Аквариум - Пески Петербурга (4640004135733) виниловая пластинка - фото 8
Аквариум - Пески Петербурга (4640004135733) виниловая пластинка - фото 9
Аквариум - Пески Петербурга (4640004135733) виниловая пластинка - фото 10
Аквариум - Пески Петербурга (4640004135733) виниловая пластинка - фото 11
Аквариум - Пески Петербурга (4640004135733) виниловая пластинка - фото 12
Аквариум - Пески Петербурга (4640004135733) виниловая пластинка - фото 13
Аквариум - Пески Петербурга (4640004135733) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Пески Петербурга
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Аквариум - Пески Петербурга (4640004135733) виниловая пластинка - фото 1
  • Аквариум - Пески Петербурга (4640004135733) виниловая пластинка - фото 2
  • Аквариум - Пески Петербурга (4640004135733) виниловая пластинка - фото 3
  • Аквариум - Пески Петербурга (4640004135733) виниловая пластинка - фото 4
  • Аквариум - Пески Петербурга (4640004135733) виниловая пластинка - фото 5
  • Аквариум - Пески Петербурга (4640004135733) виниловая пластинка - фото 6
  • Аквариум - Пески Петербурга (4640004135733) виниловая пластинка - фото 7
  • Аквариум - Пески Петербурга (4640004135733) виниловая пластинка - фото 8
  • Аквариум - Пески Петербурга (4640004135733) виниловая пластинка - фото 9
  • Аквариум - Пески Петербурга (4640004135733) виниловая пластинка - фото 10
  • Аквариум - Пески Петербурга (4640004135733) виниловая пластинка - фото 11
  • Аквариум - Пески Петербурга (4640004135733) виниловая пластинка - фото 12
  • Аквариум - Пески Петербурга (4640004135733) виниловая пластинка - фото 13
  • Аквариум - Пески Петербурга (4640004135733) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 760 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718329
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Аквариум - Пески Петербурга (4640004135733) виниловая пластинка
2 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004135733]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Пески Петербурга
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Я Не Хотел Бы Быть Тобой В Тот День, Песня №2, Зачем?, День Первый, Будь Для Меня Как Банка, Сельские Леди и Джентльмены, Трачу Свое Время, Мне Хотелось Бы Видеть Тебя, Дядюшка Томпсон, Юрьев День, Пески Петербурга
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Аквариум - Пески Петербурга (4640004135733) виниловая пластинка

18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. «Пески Петербурга» - девятый «естественный» альбом группы «Аквариум», состоящий в основном из песен 1975—1986 годов, записанных в 1993. Когда осенью 1992 года у «Аквариума» появилась собственная студия на Фонтанке, 39, у группы возникла идея в свободное от записи альбома «Любимые песни Рамзеса IV» время воссоздать некоторые песни, написанные Гребенщиковым в конце 70-х — начале 80-х годов. «Аквариум» - одна из старейших отечественных рок-групп, свою деятельность она начала в 1972 году и существует до сих пор. За время своей деятельности сама группа (чей состав постоянно менялся) и её бессменный лидер Борис Гребенщиков стали легендами. Творчество коллектива и сам БГ оказали огромное влияние на советскую и российскую музыку, их композиции зачастую перепеваются другими музыкантами, цитируются в книгах и периодической печати.

Отзывы о товаре Аквариум - Пески Петербурга (4640004135733) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004135733]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Пески Петербурга
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Я Не Хотел Бы Быть Тобой В Тот День, Песня №2, Зачем?, День Первый, Будь Для Меня Как Банка, Сельские Леди и Джентльмены, Трачу Свое Время, Мне Хотелось Бы Видеть Тебя, Дядюшка Томпсон, Юрьев День, Пески Петербурга
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. «Пески Петербурга» - девятый «естественный» альбом группы «Аквариум», состоящий в основном из песен 1975—1986 годов, записанных в 1993. Когда осенью 1992 года у «Аквариума» появилась собственная студия на Фонтанке, 39, у группы возникла идея в свободное от записи альбома «Любимые песни Рамзеса IV» время воссоздать некоторые песни, написанные Гребенщиковым в конце 70-х — начале 80-х годов. «Аквариум» - одна из старейших отечественных рок-групп, свою деятельность она начала в 1972 году и существует до сих пор. За время своей деятельности сама группа (чей состав постоянно менялся) и её бессменный лидер Борис Гребенщиков стали легендами. Творчество коллектива и сам БГ оказали огромное влияние на советскую и российскую музыку, их композиции зачастую перепеваются другими музыкантами, цитируются в книгах и периодической печати.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аквариум - Пески Петербурга (4640004135733) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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