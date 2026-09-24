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5054197678714, Royal Blood, Back To The Water Below виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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5054197678714, Royal Blood, Back To The Water Below виниловая пластинка

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5054197678714, Royal Blood, Back To The Water Below виниловая пластинка - фото 1
5054197678714, Royal Blood, Back To The Water Below виниловая пластинка - фото 2
5054197678714, Royal Blood, Back To The Water Below виниловая пластинка - фото 3
5054197678714, Royal Blood, Back To The Water Below виниловая пластинка - фото 4
5054197678714, Royal Blood, Back To The Water Below виниловая пластинка - фото 5
5054197678714, Royal Blood, Back To The Water Below виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Royal Blood
Альбом (сингл)
Back To The Water Below
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 5054197678714, Royal Blood, Back To The Water Below виниловая пластинка - фото 1
  • 5054197678714, Royal Blood, Back To The Water Below виниловая пластинка - фото 2
  • 5054197678714, Royal Blood, Back To The Water Below виниловая пластинка - фото 3
  • 5054197678714, Royal Blood, Back To The Water Below виниловая пластинка - фото 4
  • 5054197678714, Royal Blood, Back To The Water Below виниловая пластинка - фото 5
  • 5054197678714, Royal Blood, Back To The Water Below виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665583
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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5054197678714, Royal Blood, Back To The Water Below виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197678714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Royal Blood
Альбом (сингл)
Back To The Water Below
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Mountains at midnight, Shiner in the dark, Pull me through, The firing line, Tell me when it's too late, Triggers, How many more times, High waters, There goes my cool, Waves
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 5054197678714, Royal Blood, Back To The Water Below виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mountains at midnight, Shiner in the dark, Pull me through, The firing line, Tell me when it's too late, Triggers, How many more times, High waters, There goes my cool, Waves

Отзывы о товаре 5054197678714, Royal Blood, Back To The Water Below виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197678714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Royal Blood
Альбом (сингл)
Back To The Water Below
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Mountains at midnight, Shiner in the dark, Pull me through, The firing line, Tell me when it's too late, Triggers, How many more times, High waters, There goes my cool, Waves
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mountains at midnight, Shiner in the dark, Pull me through, The firing line, Tell me when it's too late, Triggers, How many more times, High waters, There goes my cool, Waves
Самовывоз
Доставка
Отзывы


5054197678714, Royal Blood, Back To The Water Below виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3210 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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