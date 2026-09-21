Elvis Presley - The King Of Rock N Roll (5711053020567) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Elvis Presley - The King Of Rock N Roll (5711053020567) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Jailhouse Rock, It's Now Or Never, Wooden Heart, All Shook Up, Heartbreak Hotel, Blue Suede Shoes, Girls! Girls! Girls!, Put The Blame On Me, A Mess Of Blues, I Want You, I Need You, I Love You, Are You Lonesome Tonight?, Surrender, Aloha Oe, Blue Hawaii, Rip It Up, Loving You, Stuck On You, Hawaiian Wedding Song, I'm Left You're Right She's Gone, Got A Lot O' Livin' To Do, Hound Dog, Your) Teddy Bear, One Night, Moonlight Swim, Blue Moon, Rock-A-Hula Baby, Mystery Train, I Forgot To Remember To Forget, Party, Old Shep, Return To Sender, She's Not You, Too Much, Good Luck Charm, (Marie's The Name) His Latest Flame, Blues, Lawdy Miss Clawdy, Paralysed, Wear My Ring Around Your Neck, Love Me Tender
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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