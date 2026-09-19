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Buddy Guy - Stone Crazy Blues (Blue Vinyl) (5060348582533) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Buddy Guy - Stone Crazy Blues (Blue Vinyl) (5060348582533) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Guy, Buddy, Stone Crazy Blues (Blue Vinyl) (barcode 5060348582533) - фото 1
Виниловая пластинка Guy, Buddy, Stone Crazy Blues (Blue Vinyl) (barcode 5060348582533) - фото 2
Виниловая пластинка Guy, Buddy, Stone Crazy Blues (Blue Vinyl) (barcode 5060348582533) - фото 3
Виниловая пластинка Guy, Buddy, Stone Crazy Blues (Blue Vinyl) (barcode 5060348582533) - фото 4
Виниловая пластинка Guy, Buddy, Stone Crazy Blues (Blue Vinyl) (barcode 5060348582533) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Guy, Buddy, Stone Crazy Blues (Blue Vinyl) (barcode 5060348582533) - фото 1
  • Виниловая пластинка Guy, Buddy, Stone Crazy Blues (Blue Vinyl) (barcode 5060348582533) - фото 2
  • Виниловая пластинка Guy, Buddy, Stone Crazy Blues (Blue Vinyl) (barcode 5060348582533) - фото 3
  • Виниловая пластинка Guy, Buddy, Stone Crazy Blues (Blue Vinyl) (barcode 5060348582533) - фото 4
  • Виниловая пластинка Guy, Buddy, Stone Crazy Blues (Blue Vinyl) (barcode 5060348582533) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387620
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Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Buddy Guy - Stone Crazy Blues (Blue Vinyl) (5060348582533) виниловая пластинка

Track List

A1Stone Crazy2:56
A2Sit And Cry3:15
A3This Is The End3:05
A4First Time I Met The Blues2:13
A5Slop Around2:22
A6Try To Quit You Baby2:44
A7The Treasure Untold2:03
B1I Got My Eyes On You2:32
B2Let Me Love You Baby2:54
B3Broken Hearted Blues3:07
B4Skippin'2:40
B5When My Left Eye Jumps2:49
B6You Sure Can't Do3:08
B7Ten Years Ago2:39

Отзывы о товаре Buddy Guy - Stone Crazy Blues (Blue Vinyl) (5060348582533) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание

Track List

A1Stone Crazy2:56
A2Sit And Cry3:15
A3This Is The End3:05
A4First Time I Met The Blues2:13
A5Slop Around2:22
A6Try To Quit You Baby2:44
A7The Treasure Untold2:03
B1I Got My Eyes On You2:32
B2Let Me Love You Baby2:54
B3Broken Hearted Blues3:07
B4Skippin'2:40
B5When My Left Eye Jumps2:49
B6You Sure Can't Do3:08
B7Ten Years Ago2:39
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Отзывы


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