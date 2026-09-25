Top.Mail.Ru
Умная поворотно-наклонная камера Mercusys MC200 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Умная поворотно-наклонная камера Mercusys MC200

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Умная поворотно-наклонная камера Mercusys MC200 - фото 1
Умная поворотно-наклонная камера Mercusys MC200 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
Белый, черный
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 12 м
Рабочая температура
от 0 до +40 °С
Микрофон
да
  • Умная поворотно-наклонная камера Mercusys MC200 - фото 1
  • Умная поворотно-наклонная камера Mercusys MC200 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732542
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
Белый, черный
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 12 м
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP20
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от 0 до +40 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
600

Описание товара Умная поворотно-наклонная камера Mercusys MC200

Камера ночного видения MC200 отслеживает движение в режиме 24/7, обеспечивая видимость объектов даже в полной темноте. Получайте мгновенные оповещения об обнаруженных людях или криках ребенка.

Отзывы о товаре Умная поворотно-наклонная камера Mercusys MC200




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
Белый, черный
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 12 м
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP20
Поддержка карт памяти
microSD
Развернуть
Рабочая температура
от 0 до +40 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Страна производитель
Китай
Описание
Камера ночного видения MC200 отслеживает движение в режиме 24/7, обеспечивая видимость объектов даже в полной темноте. Получайте мгновенные оповещения об обнаруженных людях или криках ребенка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умная поворотно-наклонная камера Mercusys MC200 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...