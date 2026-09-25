Умная поворотно-наклонная камера Mercusys MC200
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
Белый, черный
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 12 м
Рабочая температура
от 0 до +40 °С
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732542
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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
Белый, черный
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 12 м
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP20
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от 0 до +40 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
600
Описание товара Умная поворотно-наклонная камера Mercusys MC200
Камера ночного видения MC200 отслеживает движение в режиме 24/7, обеспечивая видимость объектов даже в полной темноте. Получайте мгновенные оповещения об обнаруженных людях или криках ребенка.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Mercusys
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
Белый, черный
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 12 м
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP20
Поддержка карт памяти
microSD
Развернуть
Рабочая температура
от 0 до +40 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Страна производитель
Китай
Камера ночного видения MC200 отслеживает движение в режиме 24/7, обеспечивая видимость объектов даже в полной темноте. Получайте мгновенные оповещения об обнаруженных людях или криках ребенка.
Умная поворотно-наклонная камера Mercusys MC200 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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