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Камера видеонаблюдения HiWatch Ecoline 2.8mm (IPC-B020C) купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения HiWatch Ecoline 2.8mm (IPC-B020C)

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Камера видеонаблюдения HiWatch Ecoline 2.8mm (IPC-B020C)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 25 м
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728355
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 25 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP66
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х12х12
Вес, г.
490

Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch Ecoline 2.8mm (IPC-B020C)

Видеокамера HiWatch - это надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высококачественную съемку в любых климатических условиях. Эта цилиндрическая камера выполнена в элегантном белом корпусе и обладает степенью защиты IP66, что гарантирует ее защиту от пыли и влаги. Независимо от температуры окружающей среды, будь то холод в -40 градусов или жара в +60, камера HiWatch выполнит свою задачу без нареканий. Оснащенная цифровым WDR, камера обеспечивает четкое изображение в условиях с контрастным освещением. Наличие функции день/ночь позволяет эффективно использовать её как в дневное, так и в ночное время, а встроенная ИК подсветка обеспечивает видимость на расстоянии до 25 метров в полной темноте. Камера поддерживает полноформатное разрешение 1920x1080 пикселей, что гарантирует детализированное и четкое изображение. Камера HiWatch также поддерживает подключение через порт RJ-45 и может быть запитана по технологии PoE, что облегчает процесс установки и подключения. Легкий вес в 0,175 кг делает её монтаж быстрым и простым. HiWatch - это сочетание передовых технологий и надежности, идеально подходящее для вашего видеонаблюдения.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения HiWatch Ecoline 2.8mm (IPC-B020C)




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 25 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP66
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Развернуть
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HiWatch - это надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высококачественную съемку в любых климатических условиях. Эта цилиндрическая камера выполнена в элегантном белом корпусе и обладает степенью защиты IP66, что гарантирует ее защиту от пыли и влаги. Независимо от температуры окружающей среды, будь то холод в -40 градусов или жара в +60, камера HiWatch выполнит свою задачу без нареканий. Оснащенная цифровым WDR, камера обеспечивает четкое изображение в условиях с контрастным освещением. Наличие функции день/ночь позволяет эффективно использовать её как в дневное, так и в ночное время, а встроенная ИК подсветка обеспечивает видимость на расстоянии до 25 метров в полной темноте. Камера поддерживает полноформатное разрешение 1920x1080 пикселей, что гарантирует детализированное и четкое изображение. Камера HiWatch также поддерживает подключение через порт RJ-45 и может быть запитана по технологии PoE, что облегчает процесс установки и подключения. Легкий вес в 0,175 кг делает её монтаж быстрым и простым. HiWatch - это сочетание передовых технологий и надежности, идеально подходящее для вашего видеонаблюдения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения HiWatch Ecoline 2.8mm (IPC-B020C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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