Камера видеонаблюдения IP HiWatch Ecoline IPC-T020(C) (2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP HiWatch Ecoline IPC-T020(C) (2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый
IP-камера камера для видеонаблюдения — устройство для беспроводной цифровой записи и передачи видео. Видеокамера для видеонаблюдения используется для организации видеоконтроля на складах, в офисах, магазинах, подъездах, на производстве и территориях частных домов. Камера передаёт видеопоток по беспроводной сети на видеорегистратор, компьютер или в облачное хранилище. HD видеокамера для видеонаблюдения обеспечивает высокое разрешение изображения и детализацию объектов. Видеокамера Уличная Wi-Fi подключается к сети через беспроводное соединение стандарта нет. Наличие ИК-подсветки позволяет вести съёмку в темноте. Видеокамера IPC-T020(C)(2.8mm) - это решение для тех, кто ищет видеокамеру для видеонаблюдения с Wi-Fi для беспроводной установки дома, в офисе или на улице для круглосуточного контроля и записи видео высокого качества.
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