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Камера видеонаблюдения IP HiWatch Ecoline IPC-T020(C) (2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения IP HiWatch Ecoline IPC-T020(C) (2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый

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Камера видеонаблюдения IP HiWatch Ecoline IPC-T020(C) (2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 1
Камера видеонаблюдения IP HiWatch Ecoline IPC-T020(C) (2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 2
Камера видеонаблюдения IP HiWatch Ecoline IPC-T020(C) (2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 3
Камера видеонаблюдения IP HiWatch Ecoline IPC-T020(C) (2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 4
Камера видеонаблюдения IP HiWatch Ecoline IPC-T020(C) (2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch Ecoline IPC-T020(C) (2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch Ecoline IPC-T020(C) (2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch Ecoline IPC-T020(C) (2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch Ecoline IPC-T020(C) (2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch Ecoline IPC-T020(C) (2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698289
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Камера видеонаблюдения IP HiWatch Ecoline IPC-T020(C) (2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый
2 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х11
Вес, г.
300

Описание товара Камера видеонаблюдения IP HiWatch Ecoline IPC-T020(C) (2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый

IP-камера камера для видеонаблюдения — устройство для беспроводной цифровой записи и передачи видео. Видеокамера для видеонаблюдения используется для организации видеоконтроля на складах, в офисах, магазинах, подъездах, на производстве и территориях частных домов. Камера передаёт видеопоток по беспроводной сети на видеорегистратор, компьютер или в облачное хранилище. HD видеокамера для видеонаблюдения обеспечивает высокое разрешение изображения и детализацию объектов. Видеокамера Уличная Wi-Fi подключается к сети через беспроводное соединение стандарта нет. Наличие ИК-подсветки позволяет вести съёмку в темноте. Видеокамера IPC-T020(C)(2.8mm) - это решение для тех, кто ищет видеокамеру для видеонаблюдения с Wi-Fi для беспроводной установки дома, в офисе или на улице для круглосуточного контроля и записи видео высокого качества.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP HiWatch Ecoline IPC-T020(C) (2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Описание
IP-камера камера для видеонаблюдения — устройство для беспроводной цифровой записи и передачи видео. Видеокамера для видеонаблюдения используется для организации видеоконтроля на складах, в офисах, магазинах, подъездах, на производстве и территориях частных домов. Камера передаёт видеопоток по беспроводной сети на видеорегистратор, компьютер или в облачное хранилище. HD видеокамера для видеонаблюдения обеспечивает высокое разрешение изображения и детализацию объектов. Видеокамера Уличная Wi-Fi подключается к сети через беспроводное соединение стандарта нет. Наличие ИК-подсветки позволяет вести съёмку в темноте. Видеокамера IPC-T020(C)(2.8mm) - это решение для тех, кто ищет видеокамеру для видеонаблюдения с Wi-Fi для беспроводной установки дома, в офисе или на улице для круглосуточного контроля и записи видео высокого качества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения IP HiWatch Ecoline IPC-T020(C) (2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2090 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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