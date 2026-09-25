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Boozoo Bajou - Aurelia (45 Rpm) (4018939612627) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Boozoo Bajou - Aurelia (45 Rpm) (4018939612627) виниловая пластинка

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Boozoo Bajou - Aurelia (45 Rpm) (4018939612627) виниловая пластинка - фото 1
Boozoo Bajou - Aurelia (45 Rpm) (4018939612627) виниловая пластинка - фото 2
Boozoo Bajou - Aurelia (45 Rpm) (4018939612627) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Boozoo Bajou
Альбом (сингл)
Aurelia
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Boozoo Bajou - Aurelia (45 Rpm) (4018939612627) виниловая пластинка - фото 1
  • Boozoo Bajou - Aurelia (45 Rpm) (4018939612627) виниловая пластинка - фото 2
  • Boozoo Bajou - Aurelia (45 Rpm) (4018939612627) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730496
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Boozoo Bajou - Aurelia (45 Rpm) (4018939612627) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pilotton
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pilotton
Barcode
[4018939612627]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Boozoo Bajou
Альбом (сингл)
Aurelia
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Deckards Harp, Una Nuova Distessa, The Novelist, Stillight, Nemune, Mila
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Boozoo Bajou - Aurelia (45 Rpm) (4018939612627) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Monsore, DJankoso, Kofi Kofi, Jambo Africa, Jungle Call (Instrumental Mix), Wo Anko Bia, Aflao, Feel Good, Monsore (Flute Version), Feel Good (The Doorman’s Mix)



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Boozoo Bajou - Aurelia (45 Rpm) (4018939612627) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pilotton
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pilotton
Barcode
[4018939612627]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Boozoo Bajou
Альбом (сингл)
Aurelia
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Deckards Harp, Una Nuova Distessa, The Novelist, Stillight, Nemune, Mila
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Monsore, DJankoso, Kofi Kofi, Jambo Africa, Jungle Call (Instrumental Mix), Wo Anko Bia, Aflao, Feel Good, Monsore (Flute Version), Feel Good (The Doorman’s Mix)


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Boozoo Bajou - Aurelia (45 Rpm) (4018939612627) виниловая пластинка - по цене 4080 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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