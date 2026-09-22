Heart - Dreamboat Annie (coloured) (0602475371878) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Heart
Альбом (сингл)
Dreamboat Annie
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730475
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Характеристики
Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602475371878]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Heart
Альбом (сингл)
Dreamboat Annie
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Magic Man, Dreamboat Annie (Fantasy Child), Crazy On You, Soul Of The Sea, Dreamboat Annie, White Lightning & Wine, (Love Me Like Music) I'll Be Your Song, Sing Child, How Deep It Goes, Dreamboat Annie (Reprise)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
70s
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Heart - Dreamboat Annie (coloured) (0602475371878) виниловая пластинка
«Dreamboat Annie» стал впечатляющим дебютом в хард-роке. «Crazy on You» с пронзительным вокалом певицы Энн Уилсон и мощной гитарной игрой её сестры Нэнси попал в топ-40, а более мистический «Magic Man» поднялся на 9-е место. Заглавный трек «Dreamboat Annie» также раскрыл более уязвимую сторону группы. Теперь альбом доступен ограниченным тиражом на красном виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602475371878]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Heart
Альбом (сингл)
Dreamboat Annie
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Magic Man, Dreamboat Annie (Fantasy Child), Crazy On You, Soul Of The Sea, Dreamboat Annie, White Lightning & Wine, (Love Me Like Music) I'll Be Your Song, Sing Child, How Deep It Goes, Dreamboat Annie (Reprise)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
70s
Страна производитель
США
«Dreamboat Annie» стал впечатляющим дебютом в хард-роке. «Crazy on You» с пронзительным вокалом певицы Энн Уилсон и мощной гитарной игрой её сестры Нэнси попал в топ-40, а более мистический «Magic Man» поднялся на 9-е место. Заглавный трек «Dreamboat Annie» также раскрыл более уязвимую сторону группы. Теперь альбом доступен ограниченным тиражом на красном виниле.
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