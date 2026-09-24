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Lorna Shore - Flesh Coffin (0198028863513) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lorna Shore - Flesh Coffin (0198028863513) виниловая пластинка

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Lorna Shore - Flesh Coffin (0198028863513) виниловая пластинка - фото 1
Lorna Shore - Flesh Coffin (0198028863513) виниловая пластинка - фото 2
Lorna Shore - Flesh Coffin (0198028863513) виниловая пластинка - фото 3
Lorna Shore - Flesh Coffin (0198028863513) виниловая пластинка - фото 4
Lorna Shore - Flesh Coffin (0198028863513) виниловая пластинка - фото 5
Lorna Shore - Flesh Coffin (0198028863513) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
LORNA SHORE
Альбом (сингл)
Flesh Coffin
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lorna Shore - Flesh Coffin (0198028863513) виниловая пластинка - фото 1
  • Lorna Shore - Flesh Coffin (0198028863513) виниловая пластинка - фото 2
  • Lorna Shore - Flesh Coffin (0198028863513) виниловая пластинка - фото 3
  • Lorna Shore - Flesh Coffin (0198028863513) виниловая пластинка - фото 4
  • Lorna Shore - Flesh Coffin (0198028863513) виниловая пластинка - фото 5
  • Lorna Shore - Flesh Coffin (0198028863513) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706934
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Lorna Shore - Flesh Coffin (0198028863513) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198028863513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
LORNA SHORE
Альбом (сингл)
Flesh Coffin
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Offering Of Fire, Denounce The Light, The Astral Wake Of Time, Desolate Veil, Fvneral Moon Void, Infernum, The//watcher, Black Hollow, Flesh Coffin
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Страна производства
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lorna Shore - Flesh Coffin (0198028863513) виниловая пластинка

Альбом американской дэткор-группы Lorna Shore, выпущенный в 2017 году. Этот альбом стал важной вехой в карьере группы и получил положительные отзывы как от критиков, так и от поклонников.

Отзывы о товаре Lorna Shore - Flesh Coffin (0198028863513) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198028863513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
LORNA SHORE
Альбом (сингл)
Flesh Coffin
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Offering Of Fire, Denounce The Light, The Astral Wake Of Time, Desolate Veil, Fvneral Moon Void, Infernum, The//watcher, Black Hollow, Flesh Coffin
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Страна производства
Германия
Описание
Альбом американской дэткор-группы Lorna Shore, выпущенный в 2017 году. Этот альбом стал важной вехой в карьере группы и получил положительные отзывы как от критиков, так и от поклонников.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lorna Shore - Flesh Coffin (0198028863513) виниловая пластинка - стоимость товара 3500 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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