Top.Mail.Ru
Ian Anderson - Plays The Orchestral Jethro Tull (0190296688270) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ian Anderson - Plays The Orchestral Jethro Tull (0190296688270) виниловая пластинка

2 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Ian Anderson - Plays The Orchestral Jethro Tull (0190296688270) виниловая пластинка - фото 1
Ian Anderson - Plays The Orchestral Jethro Tull (0190296688270) виниловая пластинка - фото 2
Ian Anderson - Plays The Orchestral Jethro Tull (0190296688270) виниловая пластинка - фото 3
Ian Anderson - Plays The Orchestral Jethro Tull (0190296688270) виниловая пластинка - фото 4
Ian Anderson - Plays The Orchestral Jethro Tull (0190296688270) виниловая пластинка - фото 5
Ian Anderson - Plays The Orchestral Jethro Tull (0190296688270) виниловая пластинка - фото 6
Ian Anderson - Plays The Orchestral Jethro Tull (0190296688270) виниловая пластинка - фото 7
Ian Anderson - Plays The Orchestral Jethro Tull (0190296688270) виниловая пластинка - фото 8
Ian Anderson - Plays The Orchestral Jethro Tull (0190296688270) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ian Anderson
Альбом (сингл)
Plays The Orchestral Jethro Tull
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ian Anderson - Plays The Orchestral Jethro Tull (0190296688270) виниловая пластинка - фото 1
  • Ian Anderson - Plays The Orchestral Jethro Tull (0190296688270) виниловая пластинка - фото 2
  • Ian Anderson - Plays The Orchestral Jethro Tull (0190296688270) виниловая пластинка - фото 3
  • Ian Anderson - Plays The Orchestral Jethro Tull (0190296688270) виниловая пластинка - фото 4
  • Ian Anderson - Plays The Orchestral Jethro Tull (0190296688270) виниловая пластинка - фото 5
  • Ian Anderson - Plays The Orchestral Jethro Tull (0190296688270) виниловая пластинка - фото 6
  • Ian Anderson - Plays The Orchestral Jethro Tull (0190296688270) виниловая пластинка - фото 7
  • Ian Anderson - Plays The Orchestral Jethro Tull (0190296688270) виниловая пластинка - фото 8
  • Ian Anderson - Plays The Orchestral Jethro Tull (0190296688270) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 598981
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ian Anderson - Plays The Orchestral Jethro Tull (0190296688270) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296688270]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ian Anderson
Альбом (сингл)
Plays The Orchestral Jethro Tull
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Eurology, Calliandra Shade, Skating Away On The Thin Ice Of The New Day, Up The Pool, We Five Kings, Life Is A Long Song, In The Grip Of Stronger Stuff, Wond'ring Aloud, Griminelli's Lament, Cheap Day Return, Mother Goose, Bour?e, Boris Dancing, Living In The Past, God Rest Ye Merry Gentlemen (Traditional), My God, Aqualung, Pavane, Budapest, Locomotive Breath
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ian Anderson - Plays The Orchestral Jethro Tull (0190296688270) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Eurology, Calliandra Shade, Skating Away On The Thin Ice Of The New Day, Up The Pool, We Five Kings, Life Is A Long Song, In The Grip Of Stronger Stuff, Wond'ring Aloud, Griminelli's Lament, Cheap Day Return, Mother Goose, Bour?e, Boris Dancing, Living In The Past, God Rest Ye Merry Gentlemen (Traditional), My God, Aqualung, Pavane, Budapest, Locomotive Breath



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Ian Anderson - Plays The Orchestral Jethro Tull (0190296688270) виниловая пластинка

06.05.2025
Олег

Достоинства:
Творческая работа Яна Андерсона , фронтмена Jethro Tull , c Франкфуртским филормоническим оркестром . В красивом разворотном конверте две отлично ззаписаные пластинки .

Недостатки:
Не существенные .

Комментарий:
Самые популярные композиции Jethro Tull получили необычную оркестровую обработку. Музыка звучит мягче, но в ее основе лежит рок. Пластинки произведены в Германии . Цена в Котофото приемлемая . Рекомендую к преобретению .
25.05.2023
Елена

Достоинства:
Отличное переиздание на двух LP . Оформлено очень красочно . По звуку нареканий нет . Качественно подобран музыкальный материал - не только инструментальный , Андерсон поет там, где это необходимо , есть его коментарии между песен .

Недостатки:
Нет .

Комментарий:
Концертный альбом Яна Андерсона, записанный в 2004 году и выпущенный в 2005 году . Альбом был записан при участии Джона ОХара и его Франкфуртского оркестра Новой филармонии . Отличное приобретение , если Вы хотите насладиться классическим фолком английской рок-группы . Поклонники Tull узнают такие песни , как Aqualung , Locomotive Breath , Thick As A Brick , My God , Budapest и т.д. Всем рекомендую .



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296688270]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ian Anderson
Альбом (сингл)
Plays The Orchestral Jethro Tull
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Eurology, Calliandra Shade, Skating Away On The Thin Ice Of The New Day, Up The Pool, We Five Kings, Life Is A Long Song, In The Grip Of Stronger Stuff, Wond'ring Aloud, Griminelli's Lament, Cheap Day Return, Mother Goose, Bour?e, Boris Dancing, Living In The Past, God Rest Ye Merry Gentlemen (Traditional), My God, Aqualung, Pavane, Budapest, Locomotive Breath
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Eurology, Calliandra Shade, Skating Away On The Thin Ice Of The New Day, Up The Pool, We Five Kings, Life Is A Long Song, In The Grip Of Stronger Stuff, Wond'ring Aloud, Griminelli's Lament, Cheap Day Return, Mother Goose, Bour?e, Boris Dancing, Living In The Past, God Rest Ye Merry Gentlemen (Traditional), My God, Aqualung, Pavane, Budapest, Locomotive Breath


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы
06.05.2025
Олег

Достоинства:
Творческая работа Яна Андерсона , фронтмена Jethro Tull , c Франкфуртским филормоническим оркестром . В красивом разворотном конверте две отлично ззаписаные пластинки .

Недостатки:
Не существенные .

Комментарий:
Самые популярные композиции Jethro Tull получили необычную оркестровую обработку. Музыка звучит мягче, но в ее основе лежит рок. Пластинки произведены в Германии . Цена в Котофото приемлемая . Рекомендую к преобретению .
25.05.2023
Елена

Достоинства:
Отличное переиздание на двух LP . Оформлено очень красочно . По звуку нареканий нет . Качественно подобран музыкальный материал - не только инструментальный , Андерсон поет там, где это необходимо , есть его коментарии между песен .

Недостатки:
Нет .

Комментарий:
Концертный альбом Яна Андерсона, записанный в 2004 году и выпущенный в 2005 году . Альбом был записан при участии Джона ОХара и его Франкфуртского оркестра Новой филармонии . Отличное приобретение , если Вы хотите насладиться классическим фолком английской рок-группы . Поклонники Tull узнают такие песни , как Aqualung , Locomotive Breath , Thick As A Brick , My God , Budapest и т.д. Всем рекомендую .


Ian Anderson - Plays The Orchestral Jethro Tull (0190296688270) виниловая пластинка - стоимость товара 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...