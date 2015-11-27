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Maria Callas - Remastered (0825646242955) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Maria Callas - Remastered (0825646242955) виниловая пластинка

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Maria Callas - Remastered (0825646242955) виниловая пластинка - фото 2
Maria Callas - Remastered (0825646242955) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.11.2015
Исполнитель
Maria Callas
Альбом (сингл)
REMASTERED
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Maria Callas - Remastered (0825646242955) виниловая пластинка - фото 1
  • Maria Callas - Remastered (0825646242955) виниловая пластинка - фото 2
  • Maria Callas - Remastered (0825646242955) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 137982
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Maria Callas - Remastered (0825646242955) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
8.26E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.11.2015
Исполнитель
Maria Callas
Альбом (сингл)
REMASTERED
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Maria Callas - Remastered (0825646242955) виниловая пластинка

Track List

A1Les Choeurs Rene Duclos, Orchestre Du Theatre National De L'Opera de Paris, Georges Pretre – Habanera
A2Orchestra Del Teatro Alla Scala, Coro Del Teatro Alla Scala, Tullio Serafin – Casta Diva
A3Philharmonia Orchestra, Tullio Serafin – O mio babbino caro
A4Philharmonia Orchestra, Tullio Serafin – Ebben? ne andro lontana
A5Francesco Albanese, Orchestra Sinfonica Di Torino Della RAI, Gabriele Santini (2) – Ah, fors'e lui
A6Francesco Albanese, Orchestra Sinfonica Di Torino Della RAI, Gabriele Santini (2) – Sempre libera
B1Orchestra Del Teatro Alla Scala, Victor De Sabata – Vissi d'arte
B2Orchestra Del Teatro Alla Scala, Herbert von Karajan – Un bel di vedremo
B3Philharmonia Orchestra, Tullio Serafin – La mamma morta
B4Orchestra Del Teatro Alla Scala, Antonino Votto – Donde lieta usci
B5Philharmonia Orchestra, Alceo Galliera – Una voce poco fa



Теги товара: Rock Opera

Отзывы о товаре Maria Callas - Remastered (0825646242955) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
8.26E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.11.2015
Исполнитель
Maria Callas
Альбом (сингл)
REMASTERED
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Описание

Track List

A1Les Choeurs Rene Duclos, Orchestre Du Theatre National De L'Opera de Paris, Georges Pretre – Habanera
A2Orchestra Del Teatro Alla Scala, Coro Del Teatro Alla Scala, Tullio Serafin – Casta Diva
A3Philharmonia Orchestra, Tullio Serafin – O mio babbino caro
A4Philharmonia Orchestra, Tullio Serafin – Ebben? ne andro lontana
A5Francesco Albanese, Orchestra Sinfonica Di Torino Della RAI, Gabriele Santini (2) – Ah, fors'e lui
A6Francesco Albanese, Orchestra Sinfonica Di Torino Della RAI, Gabriele Santini (2) – Sempre libera
B1Orchestra Del Teatro Alla Scala, Victor De Sabata – Vissi d'arte
B2Orchestra Del Teatro Alla Scala, Herbert von Karajan – Un bel di vedremo
B3Philharmonia Orchestra, Tullio Serafin – La mamma morta
B4Orchestra Del Teatro Alla Scala, Antonino Votto – Donde lieta usci
B5Philharmonia Orchestra, Alceo Galliera – Una voce poco fa


Теги товара: Rock Opera
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Maria Callas - Remastered (0825646242955) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3440 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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