Sabaton - Legends (coloured) (0846070098666) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sabaton
Альбом (сингл)
Legends
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб.
В наличии
Код товара: 730456
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Характеристики
Бренд
Better Noise Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Better Noise Music
Barcode
[0846070098666]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sabaton
Альбом (сингл)
Legends
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Templars, Hordes of Khan, A Tiger Among Dragons, Crossing the Rubicon, I, Emperor, Maid of Steel, Impaler, Lightning at the Gates, The Duelist, The Cycle of Songs, Till Seger
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sabaton - Legends (coloured) (0846070098666) виниловая пластинка
Осенью 2025 года группа Sabaton возвращается с альбомом «Legends» и представляет одиннадцать эпических песен об исторических легендах. Лимитированное издание на цветном 180 г виниле. Одиннадцать треков нового альбома Sabaton посвящены личностям, чьи деяния продолжают находить отклик и сегодня, включая Жанну д'Арк, Наполеона, Юлия Цезаря и японского фехтовальщика Миямото Мусаси. Впервые в истории группы все нынешние участники коллектива приняли участие в написании песен, определив как музыкальное, так и лирическое оформление альбома.
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Бренд
Better Noise Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Better Noise Music
Barcode
[0846070098666]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sabaton
Альбом (сингл)
Legends
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Templars, Hordes of Khan, A Tiger Among Dragons, Crossing the Rubicon, I, Emperor, Maid of Steel, Impaler, Lightning at the Gates, The Duelist, The Cycle of Songs, Till Seger
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Осенью 2025 года группа Sabaton возвращается с альбомом «Legends» и представляет одиннадцать эпических песен об исторических легендах. Лимитированное издание на цветном 180 г виниле. Одиннадцать треков нового альбома Sabaton посвящены личностям, чьи деяния продолжают находить отклик и сегодня, включая Жанну д'Арк, Наполеона, Юлия Цезаря и японского фехтовальщика Миямото Мусаси. Впервые в истории группы все нынешние участники коллектива приняли участие в написании песен, определив как музыкальное, так и лирическое оформление альбома.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Sabaton - Legends (coloured) (0846070098666) виниловая пластинка - стоимость товара 5130 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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