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Heron - Heron (5060672880459) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Heron - Heron (5060672880459) виниловая пластинка

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Heron - Heron (5060672880459) виниловая пластинка - фото 1
Heron - Heron (5060672880459) виниловая пластинка - фото 2
Heron - Heron (5060672880459) виниловая пластинка - фото 3
Heron - Heron (5060672880459) виниловая пластинка - фото 4
Heron - Heron (5060672880459) виниловая пластинка - фото 5
Heron - Heron (5060672880459) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Heron
Альбом (сингл)
Heron
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Heron - Heron (5060672880459) виниловая пластинка - фото 1
  • Heron - Heron (5060672880459) виниловая пластинка - фото 2
  • Heron - Heron (5060672880459) виниловая пластинка - фото 3
  • Heron - Heron (5060672880459) виниловая пластинка - фото 4
  • Heron - Heron (5060672880459) виниловая пластинка - фото 5
  • Heron - Heron (5060672880459) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730324
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Heron - Heron (5060672880459) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Trading Places
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
TRADING PLACES
Barcode
[5060672880459]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Heron
Альбом (сингл)
Heron
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Yellow Roses, Car Crash, Harlequin 2, Smiling Ladies, Little Boy, Sally Goodin, Upon Reflection, Lord & Master, Little Angel, Goodbye, For You, Sally Goodin, Carnival & Penitence
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Heron - Heron (5060672880459) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Yellow Roses, Car Crash, Harlequin 2, Smiling Ladies, Little Boy, Sally Goodin, Upon Reflection, Lord & Master, Little Angel, Goodbye, For You, Sally Goodin, Carnival & Penitence

Отзывы о товаре Heron - Heron (5060672880459) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Trading Places
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
TRADING PLACES
Barcode
[5060672880459]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Heron
Альбом (сингл)
Heron
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Yellow Roses, Car Crash, Harlequin 2, Smiling Ladies, Little Boy, Sally Goodin, Upon Reflection, Lord & Master, Little Angel, Goodbye, For You, Sally Goodin, Carnival & Penitence
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Yellow Roses, Car Crash, Harlequin 2, Smiling Ladies, Little Boy, Sally Goodin, Upon Reflection, Lord & Master, Little Angel, Goodbye, For You, Sally Goodin, Carnival & Penitence
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Heron - Heron (5060672880459) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2810 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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