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Grateful Dead - Go To Heaven (0603497830817) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Grateful Dead - Go To Heaven (0603497830817) виниловая пластинка

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Grateful Dead - Go To Heaven (0603497830817) виниловая пластинка - фото 1
Grateful Dead - Go To Heaven (0603497830817) виниловая пластинка - фото 2
Grateful Dead - Go To Heaven (0603497830817) виниловая пластинка - фото 3
Grateful Dead - Go To Heaven (0603497830817) виниловая пластинка - фото 4
Grateful Dead - Go To Heaven (0603497830817) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Grateful Dead
Альбом (сингл)
Go To Heaven
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Grateful Dead - Go To Heaven (0603497830817) виниловая пластинка - фото 1
  • Grateful Dead - Go To Heaven (0603497830817) виниловая пластинка - фото 2
  • Grateful Dead - Go To Heaven (0603497830817) виниловая пластинка - фото 3
  • Grateful Dead - Go To Heaven (0603497830817) виниловая пластинка - фото 4
  • Grateful Dead - Go To Heaven (0603497830817) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730291
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Grateful Dead - Go To Heaven (0603497830817) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497830817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Grateful Dead
Альбом (сингл)
Go To Heaven
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Alabama Getaway, Far From Me, Althea, Feel Like A Stranger, Lost Sailor, Saint Of Circumstance, Antwerp's Placebo (The Plumber), Easy To Love You, Don't Ease Me In
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Grateful Dead - Go To Heaven (0603497830817) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Alabama Getaway, Far From Me, Althea, Feel Like A Stranger, Lost Sailor, Saint Of Circumstance, Antwerp's Placebo (The Plumber), Easy To Love You, Don't Ease Me In

Отзывы о товаре Grateful Dead - Go To Heaven (0603497830817) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497830817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Grateful Dead
Альбом (сингл)
Go To Heaven
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Alabama Getaway, Far From Me, Althea, Feel Like A Stranger, Lost Sailor, Saint Of Circumstance, Antwerp's Placebo (The Plumber), Easy To Love You, Don't Ease Me In
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Alabama Getaway, Far From Me, Althea, Feel Like A Stranger, Lost Sailor, Saint Of Circumstance, Antwerp's Placebo (The Plumber), Easy To Love You, Don't Ease Me In
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Grateful Dead - Go To Heaven (0603497830817) виниловая пластинка - стоимость товара 3500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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