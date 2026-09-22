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Мышь Logitech M171 розовый (910-006865) купить с доставкой в Москве
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Мышь Logitech M171 розовый (910-006865)

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Мышь Logitech M171 розовый (910-006865) - фото 2
Мышь Logitech M171 розовый (910-006865) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
розовый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-C
  • Мышь Logitech M171 розовый (910-006865) - фото 1
  • Мышь Logitech M171 розовый (910-006865) - фото 2
  • Мышь Logitech M171 розовый (910-006865) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729646
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
розовый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-C
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х4
Вес, г.
119

Описание товара Мышь Logitech M171 розовый (910-006865)

Мышь Logitech представляет собой универсальное решение для пользователей, ищущих надежное и стильное устройство для работы и развлечений. Элегантная розовая модель выделяется не только своим дизайном, но и функциональностью, подходящей для любых задач. Эта беспроводная мышь обладает радиусом действия до 10 метров, что обеспечивает свободу передвижения и удобство использования без привязки к рабочему месту. Мышь предназначена для использования как правой, так и левой рукой, что делает ее идеально подходящей для всех пользователей. Несмотря на отсутствие бесшумных кнопок, эргономичный дизайн и качественное исполнение обеспечивают комфорт и легкость использования. Устройство оснащено оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что обеспечивает точность и плавность курсора при любых задачах. Тип подключения осуществляется через радиоканал с использованием интерфейса USB Type-C, что гарантирует стабильную и надежную работу без задержек. Питание мыши осуществляется от одной батарейки типа АА, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены элемента питания. С весом всего лишь 69 грамм, мышь Logitech легка и удобна в транспортировке, а её компактные размеры позволяют брать её с собой куда угодно. В целом, эта модель от Logitech является отличным выбором для тех, кто ценит качество, стиль и функциональность в одном устройстве.

Отзывы о товаре Мышь Logitech M171 розовый (910-006865)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
розовый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-C
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Logitech представляет собой универсальное решение для пользователей, ищущих надежное и стильное устройство для работы и развлечений. Элегантная розовая модель выделяется не только своим дизайном, но и функциональностью, подходящей для любых задач. Эта беспроводная мышь обладает радиусом действия до 10 метров, что обеспечивает свободу передвижения и удобство использования без привязки к рабочему месту. Мышь предназначена для использования как правой, так и левой рукой, что делает ее идеально подходящей для всех пользователей. Несмотря на отсутствие бесшумных кнопок, эргономичный дизайн и качественное исполнение обеспечивают комфорт и легкость использования. Устройство оснащено оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что обеспечивает точность и плавность курсора при любых задачах. Тип подключения осуществляется через радиоканал с использованием интерфейса USB Type-C, что гарантирует стабильную и надежную работу без задержек. Питание мыши осуществляется от одной батарейки типа АА, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены элемента питания. С весом всего лишь 69 грамм, мышь Logitech легка и удобна в транспортировке, а её компактные размеры позволяют брать её с собой куда угодно. В целом, эта модель от Logitech является отличным выбором для тех, кто ценит качество, стиль и функциональность в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Logitech M171 розовый (910-006865) – стоимость товара 930 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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