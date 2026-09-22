C.C. Catch - Big Fun (4409514302109) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара C.C. Catch - Big Fun (4409514302109) виниловая пластинка
Каролина Катрин Мюллер, известная всему миру как C. C. Catch (родилась 31 июля 1964 года), — певица голландского и немецкого происхождения. Ее имя неразрывно связано с Дитером Боленом и успешным сотрудничеством в 1980-х годах. Путь к славе начался в Гамбурге, где Дитер Болен заметил ее, выступавшую в составе группы Optimal. Это знакомство привело к подписанию контракта с BMG и стало отправной точкой для ее сольной карьеры. Именно Болен предложил ей псевдоним C. C. Catch: две буквы "С" символизировали инициалы ее имени и отчества, а слово "Catch" показалось ей удачным и запоминающимся. Летом 1985 года C. C. Catch представила свой дебютный сингл "I Can Lose My Heart Tonight". Эта композиция мгновенно завоевала популярность, войдя в двадцатку лучших хитов в ряде европейских стран, включая Германию и Швейцарию. В 1988 году немецкая поп-дива C.C.Catch представила свой четвёртый студийный альбом. Эта пластинка стала особенной, ведь она ознаменовала завершение плодотворного сотрудничества певицы с легендарным продюсером Дитером Боленом. Среди ярких хитов альбома, которые до сих пор звучат в плейлистах, – зажигательный «Backseat of Your Cadillac» и проникновенный «Nothing but a Heartache».
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