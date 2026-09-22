Soft Machine - Third (0198029547719) виниловая пластинка
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Описание товара Soft Machine - Third (0198029547719) виниловая пластинка
Third — третий альбом британской группы Soft Machine, изданный в 1970 году. Издание на виниле. Группа глубже ушла в джаз и современную электронную музыку на этом альбоме, который ведущий нью-йоркский культурный еженедельник Village Voice назвал эпохальным достижением. Это двойной альбом великолепной музыки, где на каждой стороне содержится одна композиция, две из них написал Рэтлидж и по одной — Хоппер и Уайетт, существенный вклад в альбом внесли также столпы Кентерберийской сцены Элтон Дин и Джимми Хастингс. Музыка альбома развивает идеи джаз-фьюжна, ярко заявившего о себе на альбоме Майлса Дэвиса Bitches Brew, выпущенном несколькими месяцами ранее. Альбом обозначил переход группы от психоделического рока к джазу и стал заметной вехой в истории Кентерберийской сцены. Состав музыкантов, участвовавших в записи альбома Third — один из самых сильных в истории Soft Machine. Альбом отличает великолепное музыкальное взаимодействие между Майком Рэтлиджем на клавишных, Робертом Уайеттом на барабанах, Хью Хоппером на бас-гитаре и новым членом группы Элтоном Дином на саксофоне. Альбом поднялся до 18 места в британском чарте альбомов и продержался там 6 недель.
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