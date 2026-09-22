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Soft Machine - Third (0198029547719) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Soft Machine - Third (0198029547719) виниловая пластинка

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Soft Machine - Third (0198029547719) виниловая пластинка - фото 2
Soft Machine - Third (0198029547719) виниловая пластинка - фото 3
Soft Machine - Third (0198029547719) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Soft Machine
Альбом (сингл)
Third
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Soft Machine - Third (0198029547719) виниловая пластинка - фото 1
  • Soft Machine - Third (0198029547719) виниловая пластинка - фото 2
  • Soft Machine - Third (0198029547719) виниловая пластинка - фото 3
  • Soft Machine - Third (0198029547719) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729410
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029547719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Soft Machine
Альбом (сингл)
Third
Жанр
Jazz
Трек-лист
Facelift, Slightly All The Time, Moon In June, Out-Bloody-Rageous
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Soft Machine - Third (0198029547719) виниловая пластинка

Third — третий альбом британской группы Soft Machine, изданный в 1970 году. Издание на виниле. Группа глубже ушла в джаз и современную электронную музыку на этом альбоме, который ведущий нью-йоркский культурный еженедельник Village Voice назвал эпохальным достижением. Это двойной альбом великолепной музыки, где на каждой стороне содержится одна композиция, две из них написал Рэтлидж и по одной — Хоппер и Уайетт, существенный вклад в альбом внесли также столпы Кентерберийской сцены Элтон Дин и Джимми Хастингс. Музыка альбома развивает идеи джаз-фьюжна, ярко заявившего о себе на альбоме Майлса Дэвиса Bitches Brew, выпущенном несколькими месяцами ранее. Альбом обозначил переход группы от психоделического рока к джазу и стал заметной вехой в истории Кентерберийской сцены. Состав музыкантов, участвовавших в записи альбома Third — один из самых сильных в истории Soft Machine. Альбом отличает великолепное музыкальное взаимодействие между Майком Рэтлиджем на клавишных, Робертом Уайеттом на барабанах, Хью Хоппером на бас-гитаре и новым членом группы Элтоном Дином на саксофоне. Альбом поднялся до 18 места в британском чарте альбомов и продержался там 6 недель.

Отзывы о товаре Soft Machine - Third (0198029547719) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029547719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Soft Machine
Альбом (сингл)
Third
Жанр
Jazz
Трек-лист
Facelift, Slightly All The Time, Moon In June, Out-Bloody-Rageous
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Third — третий альбом британской группы Soft Machine, изданный в 1970 году. Издание на виниле. Группа глубже ушла в джаз и современную электронную музыку на этом альбоме, который ведущий нью-йоркский культурный еженедельник Village Voice назвал эпохальным достижением. Это двойной альбом великолепной музыки, где на каждой стороне содержится одна композиция, две из них написал Рэтлидж и по одной — Хоппер и Уайетт, существенный вклад в альбом внесли также столпы Кентерберийской сцены Элтон Дин и Джимми Хастингс. Музыка альбома развивает идеи джаз-фьюжна, ярко заявившего о себе на альбоме Майлса Дэвиса Bitches Brew, выпущенном несколькими месяцами ранее. Альбом обозначил переход группы от психоделического рока к джазу и стал заметной вехой в истории Кентерберийской сцены. Состав музыкантов, участвовавших в записи альбома Third — один из самых сильных в истории Soft Machine. Альбом отличает великолепное музыкальное взаимодействие между Майком Рэтлиджем на клавишных, Робертом Уайеттом на барабанах, Хью Хоппером на бас-гитаре и новым членом группы Элтоном Дином на саксофоне. Альбом поднялся до 18 места в британском чарте альбомов и продержался там 6 недель.
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