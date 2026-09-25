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Fleetwood Mac - Mr. Wonderful (0198029560312) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Fleetwood Mac - Mr. Wonderful (0198029560312) виниловая пластинка

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Fleetwood Mac - Mr. Wonderful (0198029560312) виниловая пластинка - фото 1
Fleetwood Mac - Mr. Wonderful (0198029560312) виниловая пластинка - фото 2
Fleetwood Mac - Mr. Wonderful (0198029560312) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
MR. WONDERFUL
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fleetwood Mac - Mr. Wonderful (0198029560312) виниловая пластинка - фото 1
  • Fleetwood Mac - Mr. Wonderful (0198029560312) виниловая пластинка - фото 2
  • Fleetwood Mac - Mr. Wonderful (0198029560312) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729366
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Fleetwood Mac - Mr. Wonderful (0198029560312) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029560312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
MR. WONDERFUL
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Stop Messin Round, I ve Lost My Baby, Rollin Man, Dust My Broom, Love That Burns, Doctor Brown, Need Your Love Tonight, If You Be My Baby, Evenin Boogie, Lazy Poker Blues, Coming Home, Trying So Hard to Forget
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fleetwood Mac - Mr. Wonderful (0198029560312) виниловая пластинка

Mr. Wonderful — второй студийный альбом британской блюз-рок- группы Fleetwood Mac, выпущенный в 1968 году. Издание на виниле. Второй студийный альбом британских блюзовых рок-звезд Fleetwood Mac, спродюсированный Майком Верноном, был записан всего за четыре дня, вышел на улицы в августе 1968 года и имел еще один успех в Великобритании и Европе. В нем приняли участие Кристин Перфект (позже Кристин Макви) из Chicken Shack на клавишных, Дастер Беннетт на губной гармошке и несколько саксофонистов, включая Джонни Алмонда. Открывающий шаффл «Stop Messin' Round» задает тон. Полный энергии, он свободный, но сдержанный. «Lazy Poker Blues» несет в себе тот же яркий дух, добавляя умные двусмысленные тексты, которые идеально соответствуют его игривому названию.

Отзывы о товаре Fleetwood Mac - Mr. Wonderful (0198029560312) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029560312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
MR. WONDERFUL
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Stop Messin Round, I ve Lost My Baby, Rollin Man, Dust My Broom, Love That Burns, Doctor Brown, Need Your Love Tonight, If You Be My Baby, Evenin Boogie, Lazy Poker Blues, Coming Home, Trying So Hard to Forget
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Mr. Wonderful — второй студийный альбом британской блюз-рок- группы Fleetwood Mac, выпущенный в 1968 году. Издание на виниле. Второй студийный альбом британских блюзовых рок-звезд Fleetwood Mac, спродюсированный Майком Верноном, был записан всего за четыре дня, вышел на улицы в августе 1968 года и имел еще один успех в Великобритании и Европе. В нем приняли участие Кристин Перфект (позже Кристин Макви) из Chicken Shack на клавишных, Дастер Беннетт на губной гармошке и несколько саксофонистов, включая Джонни Алмонда. Открывающий шаффл «Stop Messin' Round» задает тон. Полный энергии, он свободный, но сдержанный. «Lazy Poker Blues» несет в себе тот же яркий дух, добавляя умные двусмысленные тексты, которые идеально соответствуют его игривому названию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fleetwood Mac - Mr. Wonderful (0198029560312) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3500 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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