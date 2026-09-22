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Blur - The Great Escape (coloured) (5021732773418) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Blur - The Great Escape (coloured) (5021732773418) виниловая пластинка

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Blur - The Great Escape (coloured) (5021732773418) виниловая пластинка - фото 1
Blur - The Great Escape (coloured) (5021732773418) виниловая пластинка - фото 2
Blur - The Great Escape (coloured) (5021732773418) виниловая пластинка - фото 3
Blur - The Great Escape (coloured) (5021732773418) виниловая пластинка - фото 4
Blur - The Great Escape (coloured) (5021732773418) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Blur
Альбом (сингл)
THE GREAT ESCAPE
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blur - The Great Escape (coloured) (5021732773418) виниловая пластинка - фото 1
  • Blur - The Great Escape (coloured) (5021732773418) виниловая пластинка - фото 2
  • Blur - The Great Escape (coloured) (5021732773418) виниловая пластинка - фото 3
  • Blur - The Great Escape (coloured) (5021732773418) виниловая пластинка - фото 4
  • Blur - The Great Escape (coloured) (5021732773418) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729345
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Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732773418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Blur
Альбом (сингл)
THE GREAT ESCAPE
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Stereotypes, Country House, Best Days, Charmless Man, Fade Away, Top Man, The Universal, Mr Robinson’s Quango, He Thought Of Cars, It Could Be You, Arnold Same, Globe Alone, Dan Abnormal, Entertain Me, Yuko And Hiro, One Born Every Minute, Ultranol (previously unreleased on vinyl), Tame, No Monsters In Me (previously unreleased on vinyl), To The End (La Comedie) (featuring Fran?oise Hardy) (previously unreleased on vinyl), The Horrors, Ludwig (previously unreleased on vinyl), A Song (previously
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blur - The Great Escape (coloured) (5021732773418) виниловая пластинка

The Great Escape — четвёртый студийный альбом британской группы Blur, выпущенный в 1995 году. В Великобритании получил статус трижды платинового. Издание на цветном виниле к 30-летию. The Great Escape считается последним альбомом из трио брит-поп-альбомов, выпущенных Blur в середине 1990-х годов после Modern Life Is Rubbish (1993) и Parklife (1994). Выпущенный на пике популярности группы, альбом имел большой коммерческий успех в Великобритании и Европе, став вторым альбомом группы подряд, дебютировавшим на первом месте в британском чарте альбомов и получившим трижды платиновый статус в Великобритании менее чем за год.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Blur - The Great Escape (coloured) (5021732773418) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732773418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Blur
Альбом (сингл)
THE GREAT ESCAPE
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Stereotypes, Country House, Best Days, Charmless Man, Fade Away, Top Man, The Universal, Mr Robinson’s Quango, He Thought Of Cars, It Could Be You, Arnold Same, Globe Alone, Dan Abnormal, Entertain Me, Yuko And Hiro, One Born Every Minute, Ultranol (previously unreleased on vinyl), Tame, No Monsters In Me (previously unreleased on vinyl), To The End (La Comedie) (featuring Fran?oise Hardy) (previously unreleased on vinyl), The Horrors, Ludwig (previously unreleased on vinyl), A Song (previously
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Великобритания
Описание
The Great Escape — четвёртый студийный альбом британской группы Blur, выпущенный в 1995 году. В Великобритании получил статус трижды платинового. Издание на цветном виниле к 30-летию. The Great Escape считается последним альбомом из трио брит-поп-альбомов, выпущенных Blur в середине 1990-х годов после Modern Life Is Rubbish (1993) и Parklife (1994). Выпущенный на пике популярности группы, альбом имел большой коммерческий успех в Великобритании и Европе, став вторым альбомом группы подряд, дебютировавшим на первом месте в британском чарте альбомов и получившим трижды платиновый статус в Великобритании менее чем за год.


Теги товара: Цветной винил
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