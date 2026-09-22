Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-H316/2QA(C)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-H316/2QA(C)
Видеорегистраторы HiWatch представляют собой надежное и функциональное решение для видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество записи и удобство в эксплуатации. Эти устройства могут обрабатывать до 25 кадров в секунду при максимальном разрешении, что гарантирует плавность и детализацию изображения. Одной из ключевых характеристик данных видеорегистраторов является поддержка до 16 IP-каналов, что позволяет подключать и контролировать множество камер одновременно. Несмотря на отсутствие PoE портов, видеорегистраторы HiWatch остаются универсальным выбором благодаря возможности подключения внешних накопителей через два USB-разъема, а также наличию двух отсеков для подключения HDD или SSD с интерфейсом SATA. Это обеспечивает широкий выбор накопителей для хранения видеоархива. Видеорегистраторы HiWatch подключаются к сети Ethernet с максимальной скоростью до 1000 Мбит/с, что позволяет эффективно передавать данные и интегрироваться в существующую систему видеонаблюдения. Питание устройства осуществляется от сети с максимальной потребляемой мощностью 40 Вт, а вес составляет всего 2 кг, что делает его удобным для монтажа и размещения в различных условиях. Данные видеорегистраторы идеально подходят для малых и средних систем видеонаблюдения, обеспеkивая надежное хранение и доступ к видеоданным без накопителей в комплекте, что даёт возможность покупателям выбрать наиболее подходящее оборудование в зависимости от индивидуальных потребностей.
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