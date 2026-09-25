Видеорегистратор HiWatch DS-H116GA(B)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Видеорегистратор HiWatch DS-H116GA(B)
Видеорегистраторы HiWatch представляют собой надежное и функциональное решение для записи и хранения видеоданных в системах видеонаблюдения. Эти устройства обладают широкими возможностями подключения и поддержки современных технологий. Основные характеристики включают интерфейс подключения накопителя SATA, с максимальной емкостью одного накопителя до 6 ТБ. Для удобной интеграции с различными устройствами отображения в видеорегистраторе предусмотрены разъемы HDMI и VGA, а также два RCA-разъема для дополнительных аудиоканалов. Поддержка внешних накопителей осуществляется через два USB-разъема, что позволяет без проблем экспортировать или импортировать данные. Максимальное разрешение видеозаписи составляет 1920x1080, обеспечивая четкость и детализацию записи. Вычислительная мощность видеорегистратора позволяет одновременно обрабатывать до 16 IP-каналов, а также записывать данные с 8 каналов в режиме реального времени с максимальной скоростью 30 кадров в секунду. Для дополнительной сетевой интеграции предусмотрен Ethernet (LAN)-разъем, который обеспечивает стабильное соединение с интернет-сетью или локальной сетью для передачи данных. Видеорегистратор поддерживает установку одного HDD или SSD-диска, который не входит в комплект поставки. Бренд HiWatch славится своей надежной технической поддержкой и инновационными решениями в сфере видеонаблюдения, предоставляя пользователям устройств уверенность в их долгосрочной работе и эффективности.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 20 430 руб.5108 руб. в Сплит16-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR2016H
-
В наличииЦена 28 460 руб.7115 руб. в Сплит16-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link ...
-
В наличииЦена 32 140 руб.8035 руб. в Сплит16-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link ...
-
В наличииЦена 35 670 руб.8918 руб. в СплитВидеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3232 4HA
-
В наличииЦена 54 810 руб.13703 руб. в Сплит64-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR4064H
-
В наличииЦена 55 670 руб.13918 руб. в СплитСетевой видеорегистратор для камер Ubiquiti, 7 отсеков 2,5" / 3,...
Отзывы о товаре Видеорегистратор HiWatch DS-H116GA(B)