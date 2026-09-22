8-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR1008H-8MP
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара 8-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR1008H-8MP
Видеорегистратор TP-Link — это надежное и высокотехнологичное устройство, предназначенное для обеспечения качественного и безопасного видеонаблюдения. Он поддерживает максимальное разрешение видеозаписи 3840x2160 и обеспечивает плавность видео с максимальной частотой 30 кадров в секунду, что позволяет получать чрезвычайно четкое изображение. Оснащенный разъемами HDMI и USB, регистратор обеспечивает легкое подключение к мониторам и другим устройствам для просмотра и управления системой. Подключение накопителей осуществляется через интерфейс SATA, поддерживающий один отсек для HDD или SSD с максимальным объемом до 6 ТБ, обеспечивая существенное пространство для хранения большого количества видеоматериалов. Видеорегистратор поддерживает 8 IP-каналов, что позволяет одновременно вести запись с нескольких камер, значительно расширяя возможности вашей системы безопасности. Устройство питается от сети и поддерживает сетевые возможности со скоростью до 1000 Мбит/с, обеспечивая быструю и надежную передачу данных. Два разъема RCA позволяют подключать дополнительные аудио- или видеоустройства, увеличивая функционал системы видеонаблюдения. Видеорегистратор TP-Link — это идеальное решение для обеспечения безопасности дома или офиса с использованием передовых технологий и высокой гибкостью настройки.
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