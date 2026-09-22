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8-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR1008H-8MP купить с доставкой в Москве
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8-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR1008H-8MP

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8-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR1008H-8MP - фото 1
8-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR1008H-8MP - фото 2
8-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR1008H-8MP - фото 3
8-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR1008H-8MP - фото 4
8-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR1008H-8MP - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
8
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
  • 8-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR1008H-8MP - фото 1
  • 8-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR1008H-8MP - фото 2
  • 8-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR1008H-8MP - фото 3
  • 8-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR1008H-8MP - фото 4
  • 8-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR1008H-8MP - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732013
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
8
Комплектация
Сетевой видеорегистратор, Адаптер питания, Винты для установки жёсткого диска, Мышь
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
1000 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
RCA
2
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
1
Количество PoE портов
8 портов
Питание
от сети
Габариты
294 x 44 x 180 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.1

Описание товара 8-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR1008H-8MP

Видеорегистратор TP-Link — это надежное и высокотехнологичное устройство, предназначенное для обеспечения качественного и безопасного видеонаблюдения. Он поддерживает максимальное разрешение видеозаписи 3840x2160 и обеспечивает плавность видео с максимальной частотой 30 кадров в секунду, что позволяет получать чрезвычайно четкое изображение. Оснащенный разъемами HDMI и USB, регистратор обеспечивает легкое подключение к мониторам и другим устройствам для просмотра и управления системой. Подключение накопителей осуществляется через интерфейс SATA, поддерживающий один отсек для HDD или SSD с максимальным объемом до 6 ТБ, обеспечивая существенное пространство для хранения большого количества видеоматериалов. Видеорегистратор поддерживает 8 IP-каналов, что позволяет одновременно вести запись с нескольких камер, значительно расширяя возможности вашей системы безопасности. Устройство питается от сети и поддерживает сетевые возможности со скоростью до 1000 Мбит/с, обеспечивая быструю и надежную передачу данных. Два разъема RCA позволяют подключать дополнительные аудио- или видеоустройства, увеличивая функционал системы видеонаблюдения. Видеорегистратор TP-Link — это идеальное решение для обеспечения безопасности дома или офиса с использованием передовых технологий и высокой гибкостью настройки.

Отзывы о товаре 8-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR1008H-8MP




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
8
Комплектация
Сетевой видеорегистратор, Адаптер питания, Винты для установки жёсткого диска, Мышь
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
1000 Мбит/с
Развернуть
Разъемы HDMI
1
RCA
2
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
1
Количество PoE портов
8 портов
Питание
от сети
Габариты
294 x 44 x 180 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистратор TP-Link — это надежное и высокотехнологичное устройство, предназначенное для обеспечения качественного и безопасного видеонаблюдения. Он поддерживает максимальное разрешение видеозаписи 3840x2160 и обеспечивает плавность видео с максимальной частотой 30 кадров в секунду, что позволяет получать чрезвычайно четкое изображение. Оснащенный разъемами HDMI и USB, регистратор обеспечивает легкое подключение к мониторам и другим устройствам для просмотра и управления системой. Подключение накопителей осуществляется через интерфейс SATA, поддерживающий один отсек для HDD или SSD с максимальным объемом до 6 ТБ, обеспечивая существенное пространство для хранения большого количества видеоматериалов. Видеорегистратор поддерживает 8 IP-каналов, что позволяет одновременно вести запись с нескольких камер, значительно расширяя возможности вашей системы безопасности. Устройство питается от сети и поддерживает сетевые возможности со скоростью до 1000 Мбит/с, обеспечивая быструю и надежную передачу данных. Два разъема RCA позволяют подключать дополнительные аудио- или видеоустройства, увеличивая функционал системы видеонаблюдения. Видеорегистратор TP-Link — это идеальное решение для обеспечения безопасности дома или офиса с использованием передовых технологий и высокой гибкостью настройки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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