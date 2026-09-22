Видеорегистратор HiWatch DS-H304QAF(C)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеорегистратор HiWatch DS-H304QAF(C)
Видеорегистратор HiWatch — это надежное устройство для записи и хранения видеоматериалов, идеально подходящее для использования в системах видеонаблюдения. С поддержкой до 4 каналов записи, данный видеорегистратор обеспечивает высокое качество изображения с максимальным разрешением 1920x1080 пикселей, что позволяет зафиксировать мелкие детали без потери качества. Устройство оснащено разъемами HDMI и VGA, что обеспечивает легкую интеграцию с различными дисплеями и мониторами. Запись ведется с высокой частотой до 25 кадров в секунду, что гарантирует плавность и четкость изображения. Видеорегистратор HiWatch имеет один отсек для установки жесткого или твердотельного накопителя с интерфейсом SATA, поддерживающий накопители объемом до 6 ТБ, позволяя хранить большие объемы видеоматериала. Для оптимального использования периферийных устройств предусмотрены два USB-разъема, а наличие RCA-разъема расширяет возможности подключения аудиооборудования. С весом всего 1,16 кг, устройство легко интегрируется в любые системы, не занимая много места. Это делает видеорегистратор HiWatch отличным выбором для обеспечения надежного и качественного мониторинга и записи видео как дома, так и в бизнес-среде.
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